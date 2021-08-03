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تحذير بريطاني للسفن من "حادثة" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية

"عمليات التجارة" أشار إلى عدم علاقتها بالقرصنة

حذر موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، بشدة من "حادثة" قبالة ساحل الفجيرة بدولة الإمارات.

وذكر الموقع أنه علم بوقوع حادثة، ليس لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة، موصياً السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى هجوم على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحذير بريطاني للسفن من "حادثة" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية
سبق

حذر موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، بشدة من "حادثة" قبالة ساحل الفجيرة بدولة الإمارات.

وذكر الموقع أنه علم بوقوع حادثة، ليس لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة، موصياً السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى هجوم على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
05:45 PM

تحذير بريطاني للسفن من "حادثة" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية

"عمليات التجارة" أشار إلى عدم علاقتها بالقرصنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، بشدة من "حادثة" قبالة ساحل الفجيرة بدولة الإمارات.

وذكر الموقع أنه علم بوقوع حادثة، ليس لها علاقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة، موصياً السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى هجوم على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية.

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