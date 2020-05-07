هطولات متوسطة إلى غزيرة تُوَاعد الباحة.. حالة تتواصل لـ9 مساء

تنبيه الأرصاد: تُصحَب برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.