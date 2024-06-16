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كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية

رصْد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من كيسونغ الصناعية

رجّح مصدر عسكري كوري جنوبي أن تكون كوريا الشمالية قد نسفت مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كيسونغ بالشمال، بعد رصد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من منطقة كيسونغ الصناعية.

وقالت وكالة "يونهاب" نقلًا عن مصدر عسكري: تم رصد صعود دخان مصحوبًا بانفجار من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية

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كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية
سبق

رجّح مصدر عسكري كوري جنوبي أن تكون كوريا الشمالية قد نسفت مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كيسونغ بالشمال، بعد رصد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من منطقة كيسونغ الصناعية.

وقالت وكالة "يونهاب" نقلًا عن مصدر عسكري: تم رصد صعود دخان مصحوبًا بانفجار من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:56 AM

كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية

رصْد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من كيسونغ الصناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رجّح مصدر عسكري كوري جنوبي أن تكون كوريا الشمالية قد نسفت مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كيسونغ بالشمال، بعد رصد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من منطقة كيسونغ الصناعية.

وقالت وكالة "يونهاب" نقلًا عن مصدر عسكري: تم رصد صعود دخان مصحوبًا بانفجار من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.

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