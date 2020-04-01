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نيويورك: عدد المتوفين بكورونا في المدينة تجاوز 1000 شخص

من بين 41771 مصاباً .. نقل 8549 مريضاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج

بلغ إجمالي الوفيات 1096 بين 41771 مصابا تم تسجيلهم في مدينة نيويورك، حسب أحدث البيانات، فيما نقل 8549 مريضاً إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

وتعد ولاية نيويورك أكبر بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 1500 حالة، والإصابات 75 ألفاً، من أصل نحو 3900 وفاة و190 ألف إصابة على مستوى البلاد.

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نيويورك: عدد المتوفين بكورونا في المدينة تجاوز 1000 شخص
سبق

بلغ إجمالي الوفيات 1096 بين 41771 مصابا تم تسجيلهم في مدينة نيويورك، حسب أحدث البيانات، فيما نقل 8549 مريضاً إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

وتعد ولاية نيويورك أكبر بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 1500 حالة، والإصابات 75 ألفاً، من أصل نحو 3900 وفاة و190 ألف إصابة على مستوى البلاد.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:46 AM

نيويورك: عدد المتوفين بكورونا في المدينة تجاوز 1000 شخص

من بين 41771 مصاباً .. نقل 8549 مريضاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ إجمالي الوفيات 1096 بين 41771 مصابا تم تسجيلهم في مدينة نيويورك، حسب أحدث البيانات، فيما نقل 8549 مريضاً إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

وتعد ولاية نيويورك أكبر بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 1500 حالة، والإصابات 75 ألفاً، من أصل نحو 3900 وفاة و190 ألف إصابة على مستوى البلاد.

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