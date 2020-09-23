الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة
تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 7 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة محافظة العقيق، والحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، وتستمر حتى السابعة مساء.
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الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-23
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة محافظة العقيق، والحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، وتستمر حتى السابعة مساء.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
02:52 PM
الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة
تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 7 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة محافظة العقيق، والحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، وتستمر حتى السابعة مساء.