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الكويت: اتفقنا مع "جافي" على شراء 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا

"الصباح": الكمية تكفي 800 ألف شخص من خلال إعطاء كل واحد جرعتين

أعلنت دولة الكويت، الاتفاق مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" من أجل توريد 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى الكويت فور إنتاجه.

ونقلت صحيفة "الجريدة" عن وزير الصحة، باسل الصباح، أن هذه الكمية تكفي 800 ألف شخص، من خلال إعطاء كل شخص جرعتين.

وذكر "الصباح" أن هذه الكمية "جيدة جدًّا كدفعة أولى، ويمكنها تغطية 20% من سكان الكويت"؛ مبينًا أنه باستيراد الدفعة الثانية من الشركات المصنعة للقاح، تكون الكويت قد غطت 50% من احتياجاتها.

وأضاف أنه تم التواصل مع الشركات والمراكز البحثية التي تعمل على إنتاج اللقاح لتوريده فور الانتهاء منه؛ لافتًا إلى أن الإدارة القانونية في الوزارة تعمل على مراجعة تفاصيل الاتفاقية مع "جافي".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح أن هناك 145 شركة تتسابق على إنتاج اللقاح، من بينها 137 لم تنشر أبحاثًا أو أوراقًا علمية بهذا الصدد. وتابع: "الوزارة لم تتواصل إلا مع شركات ذات أبحاث وإنتاج علمي، واتفقت مع 4 أو 5 منها لتوريد اللقاح، بناء على جهود لجنة تم تشكيلها لمتابعة تطورات الأبحاث المتعلقة بإنتاج التطعيم".

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت أمس، تماثل 766 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54.373.

كما أعلنت تسجيل 4 حالات وفاة و464 إصابة جديدة؛ ليصبح إجمالي الإصابات 63.773 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 433 حالة.

إلى ذلك اتخذت السلطات الكويتية قرارًا جديدًا ومفاجئًا بشأن آخر منطقة معزولة داخل البلاد، بعد تفشي جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19. وأعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت على موقع "تويتر"، إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية اعتبارًا من الخامسة من صباح أمس.

والفروانية هي آخر منطقة معزولة في الكويت، وأعلنت تسجيل 63309 حالات إصابة بفيروس كورونا و429 حالة وفاة بالمرض حتى الآن.

الكويت منظمة التحالف العالمي فيروس كورونا الجديد

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الكويت: اتفقنا مع "جافي" على شراء 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا
سبق

أعلنت دولة الكويت، الاتفاق مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" من أجل توريد 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى الكويت فور إنتاجه.

ونقلت صحيفة "الجريدة" عن وزير الصحة، باسل الصباح، أن هذه الكمية تكفي 800 ألف شخص، من خلال إعطاء كل شخص جرعتين.

وذكر "الصباح" أن هذه الكمية "جيدة جدًّا كدفعة أولى، ويمكنها تغطية 20% من سكان الكويت"؛ مبينًا أنه باستيراد الدفعة الثانية من الشركات المصنعة للقاح، تكون الكويت قد غطت 50% من احتياجاتها.

وأضاف أنه تم التواصل مع الشركات والمراكز البحثية التي تعمل على إنتاج اللقاح لتوريده فور الانتهاء منه؛ لافتًا إلى أن الإدارة القانونية في الوزارة تعمل على مراجعة تفاصيل الاتفاقية مع "جافي".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح أن هناك 145 شركة تتسابق على إنتاج اللقاح، من بينها 137 لم تنشر أبحاثًا أو أوراقًا علمية بهذا الصدد. وتابع: "الوزارة لم تتواصل إلا مع شركات ذات أبحاث وإنتاج علمي، واتفقت مع 4 أو 5 منها لتوريد اللقاح، بناء على جهود لجنة تم تشكيلها لمتابعة تطورات الأبحاث المتعلقة بإنتاج التطعيم".

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت أمس، تماثل 766 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54.373.

كما أعلنت تسجيل 4 حالات وفاة و464 إصابة جديدة؛ ليصبح إجمالي الإصابات 63.773 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 433 حالة.

إلى ذلك اتخذت السلطات الكويتية قرارًا جديدًا ومفاجئًا بشأن آخر منطقة معزولة داخل البلاد، بعد تفشي جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19. وأعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت على موقع "تويتر"، إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية اعتبارًا من الخامسة من صباح أمس.

والفروانية هي آخر منطقة معزولة في الكويت، وأعلنت تسجيل 63309 حالات إصابة بفيروس كورونا و429 حالة وفاة بالمرض حتى الآن.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
10:42 AM

الكويت: اتفقنا مع "جافي" على شراء 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا

"الصباح": الكمية تكفي 800 ألف شخص من خلال إعطاء كل واحد جرعتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دولة الكويت، الاتفاق مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" من أجل توريد 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى الكويت فور إنتاجه.

ونقلت صحيفة "الجريدة" عن وزير الصحة، باسل الصباح، أن هذه الكمية تكفي 800 ألف شخص، من خلال إعطاء كل شخص جرعتين.

وذكر "الصباح" أن هذه الكمية "جيدة جدًّا كدفعة أولى، ويمكنها تغطية 20% من سكان الكويت"؛ مبينًا أنه باستيراد الدفعة الثانية من الشركات المصنعة للقاح، تكون الكويت قد غطت 50% من احتياجاتها.

وأضاف أنه تم التواصل مع الشركات والمراكز البحثية التي تعمل على إنتاج اللقاح لتوريده فور الانتهاء منه؛ لافتًا إلى أن الإدارة القانونية في الوزارة تعمل على مراجعة تفاصيل الاتفاقية مع "جافي".

ووفق "روسيا اليوم"، أوضح أن هناك 145 شركة تتسابق على إنتاج اللقاح، من بينها 137 لم تنشر أبحاثًا أو أوراقًا علمية بهذا الصدد. وتابع: "الوزارة لم تتواصل إلا مع شركات ذات أبحاث وإنتاج علمي، واتفقت مع 4 أو 5 منها لتوريد اللقاح، بناء على جهود لجنة تم تشكيلها لمتابعة تطورات الأبحاث المتعلقة بإنتاج التطعيم".

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت أمس، تماثل 766 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54.373.

كما أعلنت تسجيل 4 حالات وفاة و464 إصابة جديدة؛ ليصبح إجمالي الإصابات 63.773 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 433 حالة.

إلى ذلك اتخذت السلطات الكويتية قرارًا جديدًا ومفاجئًا بشأن آخر منطقة معزولة داخل البلاد، بعد تفشي جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19. وأعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت على موقع "تويتر"، إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية اعتبارًا من الخامسة من صباح أمس.

والفروانية هي آخر منطقة معزولة في الكويت، وأعلنت تسجيل 63309 حالات إصابة بفيروس كورونا و429 حالة وفاة بالمرض حتى الآن.

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