النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من الجو.. سحر وادي الديسة وشموخه والخوانق الـ3 بتوقيع إمارة تبوك

تكوينات صخرية ومياه ونخيل.. أحد أجمل مواقع الطبيعة شمال غرب المملكة

تصوير جوي - نواف الحويطي: نشر حساب إمارة منطقة تبوك على "تويتر"، مقطعاً مصوراً غاية في الجمال يوثق الطبيعة الخلابة لوادي الديسة.

وأظهر الفيديو النخيل الكثيف الذي يتميز به الوادي، الذي يعد من أجمل المواقع الطبيعية في شمال غرب المملكة؛ حيث تنفرد تضاريسه بالحواف الصخرية الشامخة ويخترقها وادٍ عميق تجري في قاعه المياه فتسقي أشجار النخيل والقصب وورق البردي.

كما أظهر الفيديو الذي تم توثيقه من الجو، مجموعة من المشاهد لطبيعة الديسة بتكويناتها الصخرية ومرتفعاتها بحكم موقعها في مضيق جبلي وملتقى لثلاث خوانق أودية رئيسية في المنطقة.

وتقع الديسة - 210 كيلو مترات عن مدينة تبوك - في وادي داما المشهور وتتمتع بطقس شبه معتدل صيفاً ودافئ في الشتاء وترتفع عن سطح البحر بنحو 400 متر، مما أهلها لتصبح منطقة زراعية تنتج أفضل الخضار والفواكه، ومنها المانجو ذات الجودة العالية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، قد أعلن في فترة سابقة عن إطلاق "مشروع تطوير وادي الديسة"، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح أحد مناطق الجذب السياحي في المملكة.

تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من الجو.. سحر وادي الديسة وشموخه والخوانق الـ3 بتوقيع إمارة تبوك
سبق

تصوير جوي - نواف الحويطي: نشر حساب إمارة منطقة تبوك على "تويتر"، مقطعاً مصوراً غاية في الجمال يوثق الطبيعة الخلابة لوادي الديسة.

وأظهر الفيديو النخيل الكثيف الذي يتميز به الوادي، الذي يعد من أجمل المواقع الطبيعية في شمال غرب المملكة؛ حيث تنفرد تضاريسه بالحواف الصخرية الشامخة ويخترقها وادٍ عميق تجري في قاعه المياه فتسقي أشجار النخيل والقصب وورق البردي.

كما أظهر الفيديو الذي تم توثيقه من الجو، مجموعة من المشاهد لطبيعة الديسة بتكويناتها الصخرية ومرتفعاتها بحكم موقعها في مضيق جبلي وملتقى لثلاث خوانق أودية رئيسية في المنطقة.

وتقع الديسة - 210 كيلو مترات عن مدينة تبوك - في وادي داما المشهور وتتمتع بطقس شبه معتدل صيفاً ودافئ في الشتاء وترتفع عن سطح البحر بنحو 400 متر، مما أهلها لتصبح منطقة زراعية تنتج أفضل الخضار والفواكه، ومنها المانجو ذات الجودة العالية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، قد أعلن في فترة سابقة عن إطلاق "مشروع تطوير وادي الديسة"، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح أحد مناطق الجذب السياحي في المملكة.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
06:30 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
11:17 PM

شاهد من الجو.. سحر وادي الديسة وشموخه والخوانق الـ3 بتوقيع إمارة تبوك

تكوينات صخرية ومياه ونخيل.. أحد أجمل مواقع الطبيعة شمال غرب المملكة

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
6,179

تصوير جوي - نواف الحويطي: نشر حساب إمارة منطقة تبوك على "تويتر"، مقطعاً مصوراً غاية في الجمال يوثق الطبيعة الخلابة لوادي الديسة.

وأظهر الفيديو النخيل الكثيف الذي يتميز به الوادي، الذي يعد من أجمل المواقع الطبيعية في شمال غرب المملكة؛ حيث تنفرد تضاريسه بالحواف الصخرية الشامخة ويخترقها وادٍ عميق تجري في قاعه المياه فتسقي أشجار النخيل والقصب وورق البردي.

كما أظهر الفيديو الذي تم توثيقه من الجو، مجموعة من المشاهد لطبيعة الديسة بتكويناتها الصخرية ومرتفعاتها بحكم موقعها في مضيق جبلي وملتقى لثلاث خوانق أودية رئيسية في المنطقة.

وتقع الديسة - 210 كيلو مترات عن مدينة تبوك - في وادي داما المشهور وتتمتع بطقس شبه معتدل صيفاً ودافئ في الشتاء وترتفع عن سطح البحر بنحو 400 متر، مما أهلها لتصبح منطقة زراعية تنتج أفضل الخضار والفواكه، ومنها المانجو ذات الجودة العالية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، قد أعلن في فترة سابقة عن إطلاق "مشروع تطوير وادي الديسة"، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح أحد مناطق الجذب السياحي في المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,111
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,652
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,371

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة