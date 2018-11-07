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شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يزور عدداً من المواطنين في منازلهم بالقصيم

قال لهم: لو الود ودّنا لن نغادر القصيم لكن هي الظروف والمشاغل

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من الأسر في منازلهم بمنطقة القصيم خلال وجوده بالمنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو زيارة سموه لأسرة "الرشودي".

‏‫وقال سموه في ردّه على طلبات المواطنين بتكرار الزيارة: "لو الود ودنا ما نخرج من القصيم، لكن أنتم من تقدّرون المشاغل والظروف".

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يزور عدداً من المواطنين في منازلهم بالقصيم
سبق

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من الأسر في منازلهم بمنطقة القصيم خلال وجوده بالمنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو زيارة سموه لأسرة "الرشودي".

‏‫وقال سموه في ردّه على طلبات المواطنين بتكرار الزيارة: "لو الود ودنا ما نخرج من القصيم، لكن أنتم من تقدّرون المشاغل والظروف".

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
05:37 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:04 PM

شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يزور عدداً من المواطنين في منازلهم بالقصيم

قال لهم: لو الود ودّنا لن نغادر القصيم لكن هي الظروف والمشاغل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
31
129,533

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من الأسر في منازلهم بمنطقة القصيم خلال وجوده بالمنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو زيارة سموه لأسرة "الرشودي".

‏‫وقال سموه في ردّه على طلبات المواطنين بتكرار الزيارة: "لو الود ودنا ما نخرج من القصيم، لكن أنتم من تقدّرون المشاغل والظروف".

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