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خريجو الدبلومات الصحية "الدفعة الثانية" يشكون تأخر توظيفهم

أكدوا أنهم اجتازوا بنجاح البرنامج التأهيلي الذي وضعته الوزارة

شكا خريجو وخريجات الدبلومات الصحية "الدفعة الثانية" بسبب تعثر تعيينهم على الوظائف الصحية التي تناسب تخصصاتهم، حيث يعانون تهميشهم رغم اجتيازهم بنجاح للبرامج التي وضعتها وزارة الصحة.

وتلقت "سبق" شكاوى، قالوا فيها: بعد سنوات عديدة، نحن على رصيف العطالة، رغم ‏وضع لنا برنامج تأهيلي منتهٍ بالتوظيف لمدة عام، حيث استطعنا اجتياز البرنامج المنتهي بالتوظيف بنجاح.

وأضاف الشاكون: بعد مضي أربعة أشهر من اجتيازنا للبرنامج المعتمد من قبل وزارة الصحة فوجئنا بأن الوزارة لم تصرح لنا بخطة واضحة مثل خطة زملائنا مجتازي الدفعه الأولى فيما يتعلق بتاريخ إعلان حصر الرغبات وتاريخ فرز الرغبات وتاريخ إجراءات التعيين.

وأردفوا: المسؤولون القائمون على البرنامج لم يتجاوبوا معنا وكل النتائج التي حصلنا عليها من مراجعتنا لإداره شؤون التدريب والموارد البشرية مماطلة وجرعات تخديرية، علمًا بأن عددنا 4426 طالبًا وطالبة، واجتزنا العقبات التعجيزية التي وضعتها الوزارة ومازال الصمت يخيم على موقفنا، وهناك منا من يعول أسرته، وهناك من هو متزوج ولديه احتياجات.

وتساءل الشاكون عن مصيرهم وموعد إعلان الرغبات والفرز والمباشرة؟!

وقالوا: نحن أبناؤكم وأبناء هذا الوطن الذي نتشرف بخدمته بعد اختبار قدراتنا واجتيازنا لمتطلبات البرامج.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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خريجو الدبلومات الصحية "الدفعة الثانية" يشكون تأخر توظيفهم
سبق

شكا خريجو وخريجات الدبلومات الصحية "الدفعة الثانية" بسبب تعثر تعيينهم على الوظائف الصحية التي تناسب تخصصاتهم، حيث يعانون تهميشهم رغم اجتيازهم بنجاح للبرامج التي وضعتها وزارة الصحة.

وتلقت "سبق" شكاوى، قالوا فيها: بعد سنوات عديدة، نحن على رصيف العطالة، رغم ‏وضع لنا برنامج تأهيلي منتهٍ بالتوظيف لمدة عام، حيث استطعنا اجتياز البرنامج المنتهي بالتوظيف بنجاح.

وأضاف الشاكون: بعد مضي أربعة أشهر من اجتيازنا للبرنامج المعتمد من قبل وزارة الصحة فوجئنا بأن الوزارة لم تصرح لنا بخطة واضحة مثل خطة زملائنا مجتازي الدفعه الأولى فيما يتعلق بتاريخ إعلان حصر الرغبات وتاريخ فرز الرغبات وتاريخ إجراءات التعيين.

وأردفوا: المسؤولون القائمون على البرنامج لم يتجاوبوا معنا وكل النتائج التي حصلنا عليها من مراجعتنا لإداره شؤون التدريب والموارد البشرية مماطلة وجرعات تخديرية، علمًا بأن عددنا 4426 طالبًا وطالبة، واجتزنا العقبات التعجيزية التي وضعتها الوزارة ومازال الصمت يخيم على موقفنا، وهناك منا من يعول أسرته، وهناك من هو متزوج ولديه احتياجات.

وتساءل الشاكون عن مصيرهم وموعد إعلان الرغبات والفرز والمباشرة؟!

وقالوا: نحن أبناؤكم وأبناء هذا الوطن الذي نتشرف بخدمته بعد اختبار قدراتنا واجتيازنا لمتطلبات البرامج.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
03:23 PM

خريجو الدبلومات الصحية "الدفعة الثانية" يشكون تأخر توظيفهم

أكدوا أنهم اجتازوا بنجاح البرنامج التأهيلي الذي وضعته الوزارة

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سعود الدعجاني - الرياض
5
1,612

شكا خريجو وخريجات الدبلومات الصحية "الدفعة الثانية" بسبب تعثر تعيينهم على الوظائف الصحية التي تناسب تخصصاتهم، حيث يعانون تهميشهم رغم اجتيازهم بنجاح للبرامج التي وضعتها وزارة الصحة.

وتلقت "سبق" شكاوى، قالوا فيها: بعد سنوات عديدة، نحن على رصيف العطالة، رغم ‏وضع لنا برنامج تأهيلي منتهٍ بالتوظيف لمدة عام، حيث استطعنا اجتياز البرنامج المنتهي بالتوظيف بنجاح.

وأضاف الشاكون: بعد مضي أربعة أشهر من اجتيازنا للبرنامج المعتمد من قبل وزارة الصحة فوجئنا بأن الوزارة لم تصرح لنا بخطة واضحة مثل خطة زملائنا مجتازي الدفعه الأولى فيما يتعلق بتاريخ إعلان حصر الرغبات وتاريخ فرز الرغبات وتاريخ إجراءات التعيين.

وأردفوا: المسؤولون القائمون على البرنامج لم يتجاوبوا معنا وكل النتائج التي حصلنا عليها من مراجعتنا لإداره شؤون التدريب والموارد البشرية مماطلة وجرعات تخديرية، علمًا بأن عددنا 4426 طالبًا وطالبة، واجتزنا العقبات التعجيزية التي وضعتها الوزارة ومازال الصمت يخيم على موقفنا، وهناك منا من يعول أسرته، وهناك من هو متزوج ولديه احتياجات.

وتساءل الشاكون عن مصيرهم وموعد إعلان الرغبات والفرز والمباشرة؟!

وقالوا: نحن أبناؤكم وأبناء هذا الوطن الذي نتشرف بخدمته بعد اختبار قدراتنا واجتيازنا لمتطلبات البرامج.

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