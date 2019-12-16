النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رازفان: الطموحات مشروعة لكل فريق .. وأمام "فلامنجو" ليس لدينا ما نخسره

أكد جاهزية "قوميز" و"جوفينكو" للمباراة

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال لكرة القدم أنه يدرك تمامًا مدى صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام فلامنجو البرازيلي غداً في ظل قوة الفرق البرازيلية، مشيرًا إلى أن الموهبة ليست كافية والمهم هو ما سيقدمه الفريق على أرض الملعب.

وأشار لوشيسكو إلى أنه لا يبالي كثيرًا بأن فلامنجو يقوده حاليًا البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال، مشيرًا إلى أنه يركز على فريقه فقط.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي: "الجميع في العالم يعرف مدى قوة الكرة البرازيلية التي تمتلك أكثر اللاعبين موهبة وقدمت أفضل للاعبين، ولكن الموهبة ليست كافية، فهناك الحضور الذهني والتنظيم والمعنويات والأداء في الملعب".

وأضاف: لدينا آمالنا وطموحاتنا، أنصار الفريق والكرة السعودية ينتظرون منا الكثير ليس لدينا ما نخسره ونحن نواجه أحد أفضل الفرق في العالم ولهذا سنكافح بقوة ونحاول تحقيق الفوز

وعن جيسوس مدرب الفريق البرازيلي والذي سبق له تدريب الهلال قال: "لا أعرف ما إذا كانت المواجهة مع المدرب جيسوس ستؤثر على اللاعبين، وأعتقد أننا لن نركز على هذا، أعتقد أننا سنركز بشكل أكبر على إعداد أنفسنا للمباراة.

واشار إلى أنه لا يشعر بأي ارتباك أو توتر قبل المباراة، سواء كان جيسوس موجودًا مع فلامنغو أو لا.

وعن مدى جاهزية اللاعبين بافيتمبي غوميز وسيباستيان جيوفينكو اللذين غابا عن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الترجي، قال لوتشيسكو: لا مقارنة بين المباراتين. خضنا المباراة الماضية وحققنا الفوز عن جدارة وسنواجه منافسًا قويًا. جيوفينكو وغوميز جاهزان للمباراة.

رازفان لوشيسكو الهلال فلامنجو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رازفان: الطموحات مشروعة لكل فريق .. وأمام "فلامنجو" ليس لدينا ما نخسره
سبق

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال لكرة القدم أنه يدرك تمامًا مدى صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام فلامنجو البرازيلي غداً في ظل قوة الفرق البرازيلية، مشيرًا إلى أن الموهبة ليست كافية والمهم هو ما سيقدمه الفريق على أرض الملعب.

وأشار لوشيسكو إلى أنه لا يبالي كثيرًا بأن فلامنجو يقوده حاليًا البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال، مشيرًا إلى أنه يركز على فريقه فقط.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي: "الجميع في العالم يعرف مدى قوة الكرة البرازيلية التي تمتلك أكثر اللاعبين موهبة وقدمت أفضل للاعبين، ولكن الموهبة ليست كافية، فهناك الحضور الذهني والتنظيم والمعنويات والأداء في الملعب".

وأضاف: لدينا آمالنا وطموحاتنا، أنصار الفريق والكرة السعودية ينتظرون منا الكثير ليس لدينا ما نخسره ونحن نواجه أحد أفضل الفرق في العالم ولهذا سنكافح بقوة ونحاول تحقيق الفوز

وعن جيسوس مدرب الفريق البرازيلي والذي سبق له تدريب الهلال قال: "لا أعرف ما إذا كانت المواجهة مع المدرب جيسوس ستؤثر على اللاعبين، وأعتقد أننا لن نركز على هذا، أعتقد أننا سنركز بشكل أكبر على إعداد أنفسنا للمباراة.

واشار إلى أنه لا يشعر بأي ارتباك أو توتر قبل المباراة، سواء كان جيسوس موجودًا مع فلامنغو أو لا.

وعن مدى جاهزية اللاعبين بافيتمبي غوميز وسيباستيان جيوفينكو اللذين غابا عن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الترجي، قال لوتشيسكو: لا مقارنة بين المباراتين. خضنا المباراة الماضية وحققنا الفوز عن جدارة وسنواجه منافسًا قويًا. جيوفينكو وغوميز جاهزان للمباراة.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:51 PM

رازفان: الطموحات مشروعة لكل فريق .. وأمام "فلامنجو" ليس لدينا ما نخسره

أكد جاهزية "قوميز" و"جوفينكو" للمباراة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,179

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال لكرة القدم أنه يدرك تمامًا مدى صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام فلامنجو البرازيلي غداً في ظل قوة الفرق البرازيلية، مشيرًا إلى أن الموهبة ليست كافية والمهم هو ما سيقدمه الفريق على أرض الملعب.

وأشار لوشيسكو إلى أنه لا يبالي كثيرًا بأن فلامنجو يقوده حاليًا البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال، مشيرًا إلى أنه يركز على فريقه فقط.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي: "الجميع في العالم يعرف مدى قوة الكرة البرازيلية التي تمتلك أكثر اللاعبين موهبة وقدمت أفضل للاعبين، ولكن الموهبة ليست كافية، فهناك الحضور الذهني والتنظيم والمعنويات والأداء في الملعب".

وأضاف: لدينا آمالنا وطموحاتنا، أنصار الفريق والكرة السعودية ينتظرون منا الكثير ليس لدينا ما نخسره ونحن نواجه أحد أفضل الفرق في العالم ولهذا سنكافح بقوة ونحاول تحقيق الفوز

وعن جيسوس مدرب الفريق البرازيلي والذي سبق له تدريب الهلال قال: "لا أعرف ما إذا كانت المواجهة مع المدرب جيسوس ستؤثر على اللاعبين، وأعتقد أننا لن نركز على هذا، أعتقد أننا سنركز بشكل أكبر على إعداد أنفسنا للمباراة.

واشار إلى أنه لا يشعر بأي ارتباك أو توتر قبل المباراة، سواء كان جيسوس موجودًا مع فلامنغو أو لا.

وعن مدى جاهزية اللاعبين بافيتمبي غوميز وسيباستيان جيوفينكو اللذين غابا عن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الترجي، قال لوتشيسكو: لا مقارنة بين المباراتين. خضنا المباراة الماضية وحققنا الفوز عن جدارة وسنواجه منافسًا قويًا. جيوفينكو وغوميز جاهزان للمباراة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,262
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,637
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,047

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة