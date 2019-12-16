رازفان: الطموحات مشروعة لكل فريق .. وأمام "فلامنجو" ليس لدينا ما نخسره

أكد جاهزية "قوميز" و"جوفينكو" للمباراة

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال لكرة القدم أنه يدرك تمامًا مدى صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام فلامنجو البرازيلي غداً في ظل قوة الفرق البرازيلية، مشيرًا إلى أن الموهبة ليست كافية والمهم هو ما سيقدمه الفريق على أرض الملعب.

وأشار لوشيسكو إلى أنه لا يبالي كثيرًا بأن فلامنجو يقوده حاليًا البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال، مشيرًا إلى أنه يركز على فريقه فقط.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي: "الجميع في العالم يعرف مدى قوة الكرة البرازيلية التي تمتلك أكثر اللاعبين موهبة وقدمت أفضل للاعبين، ولكن الموهبة ليست كافية، فهناك الحضور الذهني والتنظيم والمعنويات والأداء في الملعب".

وأضاف: لدينا آمالنا وطموحاتنا، أنصار الفريق والكرة السعودية ينتظرون منا الكثير ليس لدينا ما نخسره ونحن نواجه أحد أفضل الفرق في العالم ولهذا سنكافح بقوة ونحاول تحقيق الفوز

وعن جيسوس مدرب الفريق البرازيلي والذي سبق له تدريب الهلال قال: "لا أعرف ما إذا كانت المواجهة مع المدرب جيسوس ستؤثر على اللاعبين، وأعتقد أننا لن نركز على هذا، أعتقد أننا سنركز بشكل أكبر على إعداد أنفسنا للمباراة.

واشار إلى أنه لا يشعر بأي ارتباك أو توتر قبل المباراة، سواء كان جيسوس موجودًا مع فلامنغو أو لا.

وعن مدى جاهزية اللاعبين بافيتمبي غوميز وسيباستيان جيوفينكو اللذين غابا عن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الترجي، قال لوتشيسكو: لا مقارنة بين المباراتين. خضنا المباراة الماضية وحققنا الفوز عن جدارة وسنواجه منافسًا قويًا. جيوفينكو وغوميز جاهزان للمباراة.