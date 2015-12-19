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شاهد.. جسر يربط مستشفى ومركز صحي ميسان يقي المراجعين من الخطر

جرى تحديد موقعه ‫عبر تنسيق وتعاون بين "البلدية والصحة" لخدمة المشاة

أنهت بلدية محافظة ميسان جنوب الطائف أعمال تنفيذ الجسر المخصص للمشاة، والذي يربط بين مستشفى ميسان والمواقف القريبة من مركز صحي ميسان.

وجاء تحديد موقع الجسر في تنسيق وتعاون بين بلدية المحافظة، وصحة الطائف وذلك لخدمة المشاة وخاصة مراجعي المنشآت الصحية بالمحافظة، والتسهيل عليهم، وتقليل مخاطر قطع الطريق العام.

وقد قدمت "صحة الطائف" شكرها لرئيس بلدية ميسان المهندس علي صديق، على اهتمامه وحرصه وجهوده في تنفيذ الجسر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جسر يربط مستشفى ومركز صحي ميسان يقي المراجعين من الخطر
سبق

أنهت بلدية محافظة ميسان جنوب الطائف أعمال تنفيذ الجسر المخصص للمشاة، والذي يربط بين مستشفى ميسان والمواقف القريبة من مركز صحي ميسان.

وجاء تحديد موقع الجسر في تنسيق وتعاون بين بلدية المحافظة، وصحة الطائف وذلك لخدمة المشاة وخاصة مراجعي المنشآت الصحية بالمحافظة، والتسهيل عليهم، وتقليل مخاطر قطع الطريق العام.

وقد قدمت "صحة الطائف" شكرها لرئيس بلدية ميسان المهندس علي صديق، على اهتمامه وحرصه وجهوده في تنفيذ الجسر.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
02:18 PM

شاهد.. جسر يربط مستشفى ومركز صحي ميسان يقي المراجعين من الخطر

جرى تحديد موقعه ‫عبر تنسيق وتعاون بين "البلدية والصحة" لخدمة المشاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
4
1,546

أنهت بلدية محافظة ميسان جنوب الطائف أعمال تنفيذ الجسر المخصص للمشاة، والذي يربط بين مستشفى ميسان والمواقف القريبة من مركز صحي ميسان.

وجاء تحديد موقع الجسر في تنسيق وتعاون بين بلدية المحافظة، وصحة الطائف وذلك لخدمة المشاة وخاصة مراجعي المنشآت الصحية بالمحافظة، والتسهيل عليهم، وتقليل مخاطر قطع الطريق العام.

وقد قدمت "صحة الطائف" شكرها لرئيس بلدية ميسان المهندس علي صديق، على اهتمامه وحرصه وجهوده في تنفيذ الجسر.

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