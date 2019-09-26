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إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقاً للنفط يقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية

يستمر 6 أشهر مع إمكانية التمديد

‬نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر، اليوم الأحد، أن فنزويلا وافقت على عقد يمثل اتفاقاً مع إيران؛ لمبادلة النفط الثقيل بمكثفات إيرانية، حيث يتوقع استلام أولى الشحنات خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت المصادر المقربة من الاتفاق أن فنزويلا وافقت على عقد لمبادلة النفط الثقيل بـمكثفات إيرانية؛ بهدف استخدامها لتحسين جودة نفطها الخام الشبيه بالقطران.

وأضافت أن الاتفاق وقعته شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة بتروليوس دي فنزويلا.

وبينت أن الاتفاق الموقع حددت فترته بـ 6 أشهر، مع إمكانية التمديد.

ويعمق التعاون بين خصمي أمريكا، حيث يريد الطرفان تعزيز صادراتهم النفطية المتعثرة في مواجهة العقوبات الأمريكية.

ويشكل الاتفاق انتهاكا مباشرا للعقوبات الأمريكية على البلدين، بحسب رسالة بريد إلكتروني أرسلتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى "رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقاً للنفط يقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية
سبق

‬نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر، اليوم الأحد، أن فنزويلا وافقت على عقد يمثل اتفاقاً مع إيران؛ لمبادلة النفط الثقيل بمكثفات إيرانية، حيث يتوقع استلام أولى الشحنات خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت المصادر المقربة من الاتفاق أن فنزويلا وافقت على عقد لمبادلة النفط الثقيل بـمكثفات إيرانية؛ بهدف استخدامها لتحسين جودة نفطها الخام الشبيه بالقطران.

وأضافت أن الاتفاق وقعته شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة بتروليوس دي فنزويلا.

وبينت أن الاتفاق الموقع حددت فترته بـ 6 أشهر، مع إمكانية التمديد.

ويعمق التعاون بين خصمي أمريكا، حيث يريد الطرفان تعزيز صادراتهم النفطية المتعثرة في مواجهة العقوبات الأمريكية.

ويشكل الاتفاق انتهاكا مباشرا للعقوبات الأمريكية على البلدين، بحسب رسالة بريد إلكتروني أرسلتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى "رويترز".

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
04:35 PM

إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقاً للنفط يقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية

يستمر 6 أشهر مع إمكانية التمديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر، اليوم الأحد، أن فنزويلا وافقت على عقد يمثل اتفاقاً مع إيران؛ لمبادلة النفط الثقيل بمكثفات إيرانية، حيث يتوقع استلام أولى الشحنات خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت المصادر المقربة من الاتفاق أن فنزويلا وافقت على عقد لمبادلة النفط الثقيل بـمكثفات إيرانية؛ بهدف استخدامها لتحسين جودة نفطها الخام الشبيه بالقطران.

وأضافت أن الاتفاق وقعته شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة بتروليوس دي فنزويلا.

وبينت أن الاتفاق الموقع حددت فترته بـ 6 أشهر، مع إمكانية التمديد.

ويعمق التعاون بين خصمي أمريكا، حيث يريد الطرفان تعزيز صادراتهم النفطية المتعثرة في مواجهة العقوبات الأمريكية.

ويشكل الاتفاق انتهاكا مباشرا للعقوبات الأمريكية على البلدين، بحسب رسالة بريد إلكتروني أرسلتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى "رويترز".

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