النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 481 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 602 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي الملك سلمان" يسلم اليمن أجهزة (PCR) للكشف عن كورونا

من المقرر توزيعها على مأرب والمهرة وشبوة وسقطرى ومنفذ الوديعة

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية، 5 أجهزة (PCR) للكشف عن حالات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مستلزمات محاليل طبية أخرى.

وسيتم توزيع هذه المساعدات في محافظات مأرب، والمهرة، وشبوة، وسقطرى، ومنفذ الوديعه؛ بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس الوباء بين أفراد الشعب اليمني.

وثمّن وزير الصحة والسكان اليمني، الدكتور ناصر باعوم، الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة في المركز للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية؛ مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة ستساهم في الحد من التصدي من انتشار الفيروس.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري، أن هذه الأجهزة والمستلزمات والمحاليل الطبية، ستعزز عمل الكادر الصحي باليمن للتصدي لهذه الجائحة؛ مشيرًا إلى أن هناك مزيدًا من الدفعات والمساعدات ستصل خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يسلم اليمن أجهزة (PCR) للكشف عن كورونا
سبق

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية، 5 أجهزة (PCR) للكشف عن حالات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مستلزمات محاليل طبية أخرى.

وسيتم توزيع هذه المساعدات في محافظات مأرب، والمهرة، وشبوة، وسقطرى، ومنفذ الوديعه؛ بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس الوباء بين أفراد الشعب اليمني.

وثمّن وزير الصحة والسكان اليمني، الدكتور ناصر باعوم، الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة في المركز للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية؛ مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة ستساهم في الحد من التصدي من انتشار الفيروس.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري، أن هذه الأجهزة والمستلزمات والمحاليل الطبية، ستعزز عمل الكادر الصحي باليمن للتصدي لهذه الجائحة؛ مشيرًا إلى أن هناك مزيدًا من الدفعات والمساعدات ستصل خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
04:19 PM

"إغاثي الملك سلمان" يسلم اليمن أجهزة (PCR) للكشف عن كورونا

من المقرر توزيعها على مأرب والمهرة وشبوة وسقطرى ومنفذ الوديعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
220

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية، 5 أجهزة (PCR) للكشف عن حالات فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مستلزمات محاليل طبية أخرى.

وسيتم توزيع هذه المساعدات في محافظات مأرب، والمهرة، وشبوة، وسقطرى، ومنفذ الوديعه؛ بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس الوباء بين أفراد الشعب اليمني.

وثمّن وزير الصحة والسكان اليمني، الدكتور ناصر باعوم، الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة في المركز للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية؛ مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة ستساهم في الحد من التصدي من انتشار الفيروس.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري، أن هذه الأجهزة والمستلزمات والمحاليل الطبية، ستعزز عمل الكادر الصحي باليمن للتصدي لهذه الجائحة؛ مشيرًا إلى أن هناك مزيدًا من الدفعات والمساعدات ستصل خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,337
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,031

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة