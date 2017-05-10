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العراق.. تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي المتعافين إلى 1734 حالة والوفيات 109 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الإصابات 2767.

وسجلت الوزارة 32 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1734.

وأشارت إلى تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين، ليصبح بذلك عدد الوفيات الكلي 109 وفيات.

وقالت الوزارة إنه تم فحص 2233 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 127153.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق.. تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الإصابات 2767.

وسجلت الوزارة 32 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1734.

وأشارت إلى تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين، ليصبح بذلك عدد الوفيات الكلي 109 وفيات.

وقالت الوزارة إنه تم فحص 2233 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 127153.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
08:26 PM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:05 PM

العراق.. تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي المتعافين إلى 1734 حالة والوفيات 109 وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الإصابات 2767.

وسجلت الوزارة 32 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1734.

وأشارت إلى تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين، ليصبح بذلك عدد الوفيات الكلي 109 وفيات.

وقالت الوزارة إنه تم فحص 2233 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 127153.

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