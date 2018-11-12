"التجارة" تصادر 3780 جهاز بث لقرصنة الدوريات والبطولات العالمية

تأتي ضمن التزامات المملكة بحماية الملكية الفكرية وحقوق البث الإعلامية

واصلت السلطات المختصة في السعودية، حملتها الرامية للقضاء على أجهزة البث المقرصنة للدوريات والبطولات العالمية.

وأسفرت الحملة الحكومية التي تقودها وزارة التجارة والاستثمار، عن مصادرة ما يزيد على 3780 جهاز قرصنة، يتم بيعها بشكل مخالف في عدد من الأسواق.

الحملة الحكومية التي بدأتها السلطات المعنية قبل أسابيع من انطلاقة مونديال روسيا 2018 المنصرم؛ تأتي من منطلق حرص الحكومة السعودية على تطبيق كل الأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وحقوق البث الإعلامية، وتجريم المتجاوزين عليها، كما تأتي الحملة ذاتها من منطلق التزام المملكة بمكافحة كافة أشكال القرصنة العابرة للحدود.

وكانت السعودية قد شرعت في تنفيذ تلك الحملات قبل ما يزيد على 40 يوماً من انطلاقة مونديال كأس العالم في روسيا، في وقت لا تزال تُنَفذ فيه جولات رقابية مكثفة عبر أجهزتها المختصة لضبط أي مخالفات قد تُرصد في منافذ البيع بخصوص أجهزة البث المقرصنة في أسواقها.

يشار إلى أن السعودية من الدول القلائل التي أعلنت حربها على أجهزة القرصنة التي تغزو أسواق الشرق الأوسط.