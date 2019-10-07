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وقع ما حذّر منه أحد الأطباء.. حريق يلتهم عدادًا كهربائياً بمركز صحي بجدة

"الدفاع المدني" باشر الموقع.. تم إخلاء المبنى والسيطرة عليه

أعاد حريق نشب في عداد كهربائي بمركز صحي بجدة، اليوم، متسببًا في إخلاء المراجعين والموظفين، وانقطاع التيار عن المركز بالكامل، إلى الواجهة ما حذّر منه أحد الأطباء الذين يعملون في ذات المركز الأسبوع الماضي من طريقة تمديد كيبل كهربائي، وتوصيله بطريقة عشوائية أمام المركز نفسه.

وبحسب المعلومات، فإن حريقاً نشب في عداد كهربائي بمركز صحي جنوب جدة، ظهر اليوم، ما دعا الموظفين إلى إخلاء المركز من المراجعين، وتمرير بلاغ للدفاع المدني لإطفاء الحريق قبل أن ينتشر في أجزاء المبنى، إلى جانب إصابتهم بالخوف والذعر.

وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع، بعد إخلاء المبنى من الموظفين والمراجعين، وتمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، فيما لا يزال التيار الكهربائي مقطوعاً عن المركز في ظل وجود أدوية بحاجة إلى درجة عالية من التبريد.

وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً بعنوان "طبيب بمركز صحي بجدة يوثّق وجود كيبل كهربائي عشوائي"، جاء فيه أن طبيباً يعمل في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة بجدة، نشر مقطع فيديو من أمام المركز، يظهر وجود كيبل كهربائي موصّل بطريقة عشوائية، تشكّل خطراً على المراجعين والعاملين، وتخطى ذلك الكيبل المدخل، بما في ذلك المدخل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب الطبيب حينها معلقاً: "‏مسلسل الاستهتار بالأرواح مستمر بالرغم من البلاغات عبر الحسابات الرسمية، بلّغت ومرّ الآن حوالي ٢٤ ساعة لم يتغير شيء بالرغم من أن هذا المنظر أمام منشأة صحية والممر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة تضرر".

وأضاف: "‏انقطعت الكهرباء، وتم إصلاحها بتلك الطريقة بتمديد كيبل بطريقة عشوائية، وتُركت ولا مجيب، ونتساءل عن حجم الكوارث التي قد تحدث بسبب الإهمال".

وكان الطبيب نفسه وثّق الشهر الماضي مقطع فيديو من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة، أظهر تدني مستوى النظافة وانتشار القاذورات عند مدخل المركز، قبل أن تتجاوب معه الجهات المختصة برفع الضرر عقب نشر "سبق" شكواه وتذمّره من الوضع الذي يعاني منه مدخل المركز الذي يعمل به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وقع ما حذّر منه أحد الأطباء.. حريق يلتهم عدادًا كهربائياً بمركز صحي بجدة
سبق

أعاد حريق نشب في عداد كهربائي بمركز صحي بجدة، اليوم، متسببًا في إخلاء المراجعين والموظفين، وانقطاع التيار عن المركز بالكامل، إلى الواجهة ما حذّر منه أحد الأطباء الذين يعملون في ذات المركز الأسبوع الماضي من طريقة تمديد كيبل كهربائي، وتوصيله بطريقة عشوائية أمام المركز نفسه.

وبحسب المعلومات، فإن حريقاً نشب في عداد كهربائي بمركز صحي جنوب جدة، ظهر اليوم، ما دعا الموظفين إلى إخلاء المركز من المراجعين، وتمرير بلاغ للدفاع المدني لإطفاء الحريق قبل أن ينتشر في أجزاء المبنى، إلى جانب إصابتهم بالخوف والذعر.

وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع، بعد إخلاء المبنى من الموظفين والمراجعين، وتمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، فيما لا يزال التيار الكهربائي مقطوعاً عن المركز في ظل وجود أدوية بحاجة إلى درجة عالية من التبريد.

وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً بعنوان "طبيب بمركز صحي بجدة يوثّق وجود كيبل كهربائي عشوائي"، جاء فيه أن طبيباً يعمل في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة بجدة، نشر مقطع فيديو من أمام المركز، يظهر وجود كيبل كهربائي موصّل بطريقة عشوائية، تشكّل خطراً على المراجعين والعاملين، وتخطى ذلك الكيبل المدخل، بما في ذلك المدخل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب الطبيب حينها معلقاً: "‏مسلسل الاستهتار بالأرواح مستمر بالرغم من البلاغات عبر الحسابات الرسمية، بلّغت ومرّ الآن حوالي ٢٤ ساعة لم يتغير شيء بالرغم من أن هذا المنظر أمام منشأة صحية والممر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة تضرر".

وأضاف: "‏انقطعت الكهرباء، وتم إصلاحها بتلك الطريقة بتمديد كيبل بطريقة عشوائية، وتُركت ولا مجيب، ونتساءل عن حجم الكوارث التي قد تحدث بسبب الإهمال".

وكان الطبيب نفسه وثّق الشهر الماضي مقطع فيديو من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة، أظهر تدني مستوى النظافة وانتشار القاذورات عند مدخل المركز، قبل أن تتجاوب معه الجهات المختصة برفع الضرر عقب نشر "سبق" شكواه وتذمّره من الوضع الذي يعاني منه مدخل المركز الذي يعمل به.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
06:53 PM

وقع ما حذّر منه أحد الأطباء.. حريق يلتهم عدادًا كهربائياً بمركز صحي بجدة

"الدفاع المدني" باشر الموقع.. تم إخلاء المبنى والسيطرة عليه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,781

أعاد حريق نشب في عداد كهربائي بمركز صحي بجدة، اليوم، متسببًا في إخلاء المراجعين والموظفين، وانقطاع التيار عن المركز بالكامل، إلى الواجهة ما حذّر منه أحد الأطباء الذين يعملون في ذات المركز الأسبوع الماضي من طريقة تمديد كيبل كهربائي، وتوصيله بطريقة عشوائية أمام المركز نفسه.

وبحسب المعلومات، فإن حريقاً نشب في عداد كهربائي بمركز صحي جنوب جدة، ظهر اليوم، ما دعا الموظفين إلى إخلاء المركز من المراجعين، وتمرير بلاغ للدفاع المدني لإطفاء الحريق قبل أن ينتشر في أجزاء المبنى، إلى جانب إصابتهم بالخوف والذعر.

وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع، بعد إخلاء المبنى من الموظفين والمراجعين، وتمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات في الأرواح، فيما لا يزال التيار الكهربائي مقطوعاً عن المركز في ظل وجود أدوية بحاجة إلى درجة عالية من التبريد.

وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً بعنوان "طبيب بمركز صحي بجدة يوثّق وجود كيبل كهربائي عشوائي"، جاء فيه أن طبيباً يعمل في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة بجدة، نشر مقطع فيديو من أمام المركز، يظهر وجود كيبل كهربائي موصّل بطريقة عشوائية، تشكّل خطراً على المراجعين والعاملين، وتخطى ذلك الكيبل المدخل، بما في ذلك المدخل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب الطبيب حينها معلقاً: "‏مسلسل الاستهتار بالأرواح مستمر بالرغم من البلاغات عبر الحسابات الرسمية، بلّغت ومرّ الآن حوالي ٢٤ ساعة لم يتغير شيء بالرغم من أن هذا المنظر أمام منشأة صحية والممر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة تضرر".

وأضاف: "‏انقطعت الكهرباء، وتم إصلاحها بتلك الطريقة بتمديد كيبل بطريقة عشوائية، وتُركت ولا مجيب، ونتساءل عن حجم الكوارث التي قد تحدث بسبب الإهمال".

وكان الطبيب نفسه وثّق الشهر الماضي مقطع فيديو من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة، أظهر تدني مستوى النظافة وانتشار القاذورات عند مدخل المركز، قبل أن تتجاوب معه الجهات المختصة برفع الضرر عقب نشر "سبق" شكواه وتذمّره من الوضع الذي يعاني منه مدخل المركز الذي يعمل به.

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