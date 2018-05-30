وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر وتحت عنوان #صحتكم_أمانة، إن أعمال الرقابة بنطاق منطقة الرياض خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2021، تمّت خلالها تنفيذ 55840 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.

نفّذت أمانة الرياض، خلال أسبوع، 56 ألف جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.

الرياض.. قرابة 56 ألف جولة رقابية تسفر عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-30 نفّذت أمانة الرياض، خلال أسبوع، 56 ألف جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة. وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر وتحت عنوان #صحتكم_أمانة، إن أعمال الرقابة بنطاق منطقة الرياض خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2021، تمّت خلالها تنفيذ 55840 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 09:56 AM

الرياض.. قرابة 56 ألف جولة رقابية تسفر عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو الجاري تحت عنوان #صحتكم_أمانة





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نفّذت أمانة الرياض، خلال أسبوع، 56 ألف جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر وتحت عنوان #صحتكم_أمانة، إن أعمال الرقابة بنطاق منطقة الرياض خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2021، تمّت خلالها تنفيذ 55840 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.