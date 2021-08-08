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القيادة تهنئ رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلادها

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لـلسيدة حليمة يعقوب؛ رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للسيدة حليمة يعقوب؛ رئيسة جمهورية سنغافورة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة تهنئ رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلادها
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لـلسيدة حليمة يعقوب؛ رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للسيدة حليمة يعقوب؛ رئيسة جمهورية سنغافورة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:45 AM

القيادة تهنئ رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلادها

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لـلسيدة حليمة يعقوب؛ رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للسيدة حليمة يعقوب؛ رئيسة جمهورية سنغافورة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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