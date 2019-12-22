"الخدمة المدنية": الدخول لموقعنا سيتم عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة "أبشر"

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أنه وابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١/١٥م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة ‫الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد "أبشر".

وبينت أن الإجراء يأتي تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن التغيير هو فقط في "طريقة الدخول" إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة ‫الخدمة المدنية؛ حيث سيكون الدخول للخدمات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ‪mcs.gov.sa باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة "أبشر".