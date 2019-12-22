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"الخدمة المدنية": الدخول لموقعنا سيتم عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة "أبشر"

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أنه وابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١/١٥م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة ‫الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد "أبشر".

وبينت أن الإجراء يأتي تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن التغيير هو فقط في "طريقة الدخول" إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة ‫الخدمة المدنية؛ حيث سيكون الدخول للخدمات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ‪mcs.gov.sa باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة "أبشر".

الخدمة المدنية أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخدمة المدنية": الدخول لموقعنا سيتم عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة "أبشر"
سبق

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أنه وابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١/١٥م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة ‫الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد "أبشر".

وبينت أن الإجراء يأتي تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن التغيير هو فقط في "طريقة الدخول" إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة ‫الخدمة المدنية؛ حيث سيكون الدخول للخدمات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ‪mcs.gov.sa باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة "أبشر".

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
06:40 PM

"الخدمة المدنية": الدخول لموقعنا سيتم عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة "أبشر"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,979

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أنه وابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١/١٥م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة ‫الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد "أبشر".

وبينت أن الإجراء يأتي تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن التغيير هو فقط في "طريقة الدخول" إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة ‫الخدمة المدنية؛ حيث سيكون الدخول للخدمات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ‪mcs.gov.sa باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة "أبشر".

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