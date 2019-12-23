العتيبي: معهد الإدارة يدرّب 2039 موظفاً حكومياً على 83 برنامجاً تدريبياً

في تخصصات إدارة النزاع والوقت وتقنية المعلومات والتفاوض

يستقبل معهد الإدارة العامة، هذا الأسبوع، 2039 موظفاً وموظفة حكومياً، للالتحاق بـ 83 برنامجاً تدريبياً ينفّذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض، وفروعه بجدة والدمام وأبها، والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام، والفرع النسائي بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، منصور العتيبي؛ أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين وخمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (545) موظفاً حكومياً، بـ (22) برنامجاً تدريبياً، هي: إدارة النزاع في بيئة العمل، إدارة الوقت (2)، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، الإشراف الإداري، التفويض، الجداول الإلكترونية (Excel)، تحديد الاحتياجات التدريبية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تصميم المسوح الإحصائية (2)، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية (2)، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، الاتصال الفعال في العمل، تحفيز الموظفين.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرّمة يلتحق (679) موظفاً حكومياً، بـ (27) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الاجتماعات، إدارة الجودة الشاملة، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الأرقام القياسية، الإشراف الإداري، التخطيط التنفيذي، التنظيم في المرافق الصحية، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، القيود المحاسبية الحكومية، المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، الهندسة القيمية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، حل المشكلات واتخاذ القرارات، معالجة النصوص، مهارات التفاوض، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)(5)، إعداد التقارير الإحصائية، التقارير المالية الحكومية.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق (245) موظفاً حكومياً، بـ (10) برامج تدريبية، وهي: إدارة الجودة الشاملة، إدارة نظام التشغيل Windows - محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، الأرقام القياسية، الاشراف الإداري، الحقوق والمزايا المالية للموظف، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، مهارات التعامل مع المستفيدين، إنهاء الخدمة.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض تلتحق (160) موظفة حكومية بـ (6) برامج تدريبية، وهي: الأعمال التجارية، تحديد الاحتياجات التدريبية، تطوير خدمات المستفيدين، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، حل المشكلات واتخاذ القرارات.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (120) موظفاً حكومياً بـ (5) برامج تدريبية، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة النزاع في بيئة العمل، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تطوير خدمات المستفيدين، نظم الرقابة الداخلية.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية تلتحق (167) موظفة حكومية بـ (8) برامج تدريبية، وهي: أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير(2)، الاشراف الاداري(2)، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل(3).

وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة تلتحق (123) موظفة حكومية بـ(5) برامج تدريبية، وهذه البرامج هي: الاشراف الإداري، الإلقاء الفعال، الجداول الإلكترونية (Excel)، لغة الاستفسار البنائية SQL، مهارات متقدمة في معالجة النصوص.