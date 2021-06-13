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استشاري أمراض مُعدية: منع التجول الكلي الحل الوحيد للحد من انتشار ‫كورونا

أشار إلى أن فاعليته ستظهر من أسبوع إلى أسبوعين

أكد استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، أن فرض منع التجول الكلي هو الحل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا في المدن التي تسجل إصابات كبيرة.

جاء ذلك رداً على تساؤل قناة "الإخبارية" قبل أسبوع من عودة الحياة لطبيعتها في 29 شوال الجاري، وما إذا كان سيتم تمديد الإجراءات الاحترازية.

وقال الاستشاري "الأزرقي": "الدول تتبع سياستين، سياسة التخفيف التي نحن فيها الآن، ولكن ربما نعود إلى سياسية الحجر التي هي منع التجول الكلي والكامل في بعض المدن التي تشهد تسجيل إصابات كبيرة، وهذا يمكن أن يكون الحل الوحيد الذي يكبح انتشار الحالات".

وأوضح أن "الحالات التي تبقى في المنازل، ولا يكون هناك أي اتصال يتوقف الانتشار بسرعة، وقد يستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين حتى يتضح مفعول منع التجول الكلي".

واستدرك: "لكن أنا أعتقد بأننا ما زلنا ننظر لنسبة الوفيات في السعودية التي تبقى أقل من أي دولة اخرى من ناحية لو قارناها بعدد السكان أو عدد الإصابات".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم السبت 13 يونيو 2020، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 123308 حالة.

وكشفت الوزارة عن 1519 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي المتعافين لـ82548 حالة شفاء كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات لـ932 حالة.

وبينت الوزارة في تقريرها أن الحالات النشطة بلغت 39828 فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 1843 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري أمراض مُعدية: منع التجول الكلي الحل الوحيد للحد من انتشار ‫كورونا
سبق

أكد استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، أن فرض منع التجول الكلي هو الحل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا في المدن التي تسجل إصابات كبيرة.

جاء ذلك رداً على تساؤل قناة "الإخبارية" قبل أسبوع من عودة الحياة لطبيعتها في 29 شوال الجاري، وما إذا كان سيتم تمديد الإجراءات الاحترازية.

وقال الاستشاري "الأزرقي": "الدول تتبع سياستين، سياسة التخفيف التي نحن فيها الآن، ولكن ربما نعود إلى سياسية الحجر التي هي منع التجول الكلي والكامل في بعض المدن التي تشهد تسجيل إصابات كبيرة، وهذا يمكن أن يكون الحل الوحيد الذي يكبح انتشار الحالات".

وأوضح أن "الحالات التي تبقى في المنازل، ولا يكون هناك أي اتصال يتوقف الانتشار بسرعة، وقد يستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين حتى يتضح مفعول منع التجول الكلي".

واستدرك: "لكن أنا أعتقد بأننا ما زلنا ننظر لنسبة الوفيات في السعودية التي تبقى أقل من أي دولة اخرى من ناحية لو قارناها بعدد السكان أو عدد الإصابات".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم السبت 13 يونيو 2020، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 123308 حالة.

وكشفت الوزارة عن 1519 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي المتعافين لـ82548 حالة شفاء كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات لـ932 حالة.

وبينت الوزارة في تقريرها أن الحالات النشطة بلغت 39828 فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 1843 حالة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
07:26 PM

استشاري أمراض مُعدية: منع التجول الكلي الحل الوحيد للحد من انتشار ‫كورونا

أشار إلى أن فاعليته ستظهر من أسبوع إلى أسبوعين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
10,601

أكد استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، أن فرض منع التجول الكلي هو الحل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا في المدن التي تسجل إصابات كبيرة.

جاء ذلك رداً على تساؤل قناة "الإخبارية" قبل أسبوع من عودة الحياة لطبيعتها في 29 شوال الجاري، وما إذا كان سيتم تمديد الإجراءات الاحترازية.

وقال الاستشاري "الأزرقي": "الدول تتبع سياستين، سياسة التخفيف التي نحن فيها الآن، ولكن ربما نعود إلى سياسية الحجر التي هي منع التجول الكلي والكامل في بعض المدن التي تشهد تسجيل إصابات كبيرة، وهذا يمكن أن يكون الحل الوحيد الذي يكبح انتشار الحالات".

وأوضح أن "الحالات التي تبقى في المنازل، ولا يكون هناك أي اتصال يتوقف الانتشار بسرعة، وقد يستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين حتى يتضح مفعول منع التجول الكلي".

واستدرك: "لكن أنا أعتقد بأننا ما زلنا ننظر لنسبة الوفيات في السعودية التي تبقى أقل من أي دولة اخرى من ناحية لو قارناها بعدد السكان أو عدد الإصابات".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم السبت 13 يونيو 2020، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 123308 حالة.

وكشفت الوزارة عن 1519 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي المتعافين لـ82548 حالة شفاء كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات لـ932 حالة.

وبينت الوزارة في تقريرها أن الحالات النشطة بلغت 39828 فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 1843 حالة.

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