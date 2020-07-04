النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة المدينة" تعتمد 4 عقود لتطوير وتحسين خدمات النظافة العامة

لمدة 5 سنوات بمبلغ يقارب 894 مليون ريال.. تنافسية تحقق جودة

كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، عن اعتماد 4 عقود جديدة لتطوير وتحسين خدمات النظافة العامة للمدينة المنورة والضواحي التابعة لها، ولمدة 5 سنوات بمبلغ يقارب 894.000.000 ريال.

وأوضح المهندس البليهشي أن العقود روعي تقسيمها إلى 4 محاور، بهدف رفع جودة وكفاءة الأعمال التشغيلية وزيادة التنافسية، وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الميدان وتوزيع مقرات المشاريع في نطاق موقع الخدمة، مبينًا أنه تم الحرص على زيادة العديد من الخدمات ضمن عقود النظافة الجديدة التي ستساهم -بمشيئة الله- في تطوير وتحسين الخدمات.

ولفت إلى أن العقود الجديدة تعتمد على عدة أسس من أهمها مراعاة المناطق والأحياء الجديدة والتوسعات العمرانية والزيادة السكانية للمدينة المنورة، وتكثيف الأعمال الميدانية خلال موسم شهر رمضان المبارك، وخلال موسم الحج الذي يبدأ في منتصف شهر ذي القعدة مرورًا بشهر ذي الحجة وحتى منتصف شهر المحرم، عن طريق اعتماد خطط تشغيلية مخصصة لأعمال موسم العمرة والحج.

وأضاف البليهشي أن عقود النظافة ستعمل بدون أي مشاكل تشغيلية أو إدارية، ولن يلاحظ سكان المدينة المنورة إحلال المقاول الجديد محل المقاول السابق رغم ضخامة عملية الإحلال، وذلك من خلال التخطيط ومنح إدارة مشروع النظافة الجديد فترةً زمنية محددة لتنفيذ كافة الأهداف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة المدينة" تعتمد 4 عقود لتطوير وتحسين خدمات النظافة العامة
سبق

كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، عن اعتماد 4 عقود جديدة لتطوير وتحسين خدمات النظافة العامة للمدينة المنورة والضواحي التابعة لها، ولمدة 5 سنوات بمبلغ يقارب 894.000.000 ريال.

وأوضح المهندس البليهشي أن العقود روعي تقسيمها إلى 4 محاور، بهدف رفع جودة وكفاءة الأعمال التشغيلية وزيادة التنافسية، وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الميدان وتوزيع مقرات المشاريع في نطاق موقع الخدمة، مبينًا أنه تم الحرص على زيادة العديد من الخدمات ضمن عقود النظافة الجديدة التي ستساهم -بمشيئة الله- في تطوير وتحسين الخدمات.

ولفت إلى أن العقود الجديدة تعتمد على عدة أسس من أهمها مراعاة المناطق والأحياء الجديدة والتوسعات العمرانية والزيادة السكانية للمدينة المنورة، وتكثيف الأعمال الميدانية خلال موسم شهر رمضان المبارك، وخلال موسم الحج الذي يبدأ في منتصف شهر ذي القعدة مرورًا بشهر ذي الحجة وحتى منتصف شهر المحرم، عن طريق اعتماد خطط تشغيلية مخصصة لأعمال موسم العمرة والحج.

وأضاف البليهشي أن عقود النظافة ستعمل بدون أي مشاكل تشغيلية أو إدارية، ولن يلاحظ سكان المدينة المنورة إحلال المقاول الجديد محل المقاول السابق رغم ضخامة عملية الإحلال، وذلك من خلال التخطيط ومنح إدارة مشروع النظافة الجديد فترةً زمنية محددة لتنفيذ كافة الأهداف.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
12:20 PM

"أمانة المدينة" تعتمد 4 عقود لتطوير وتحسين خدمات النظافة العامة

لمدة 5 سنوات بمبلغ يقارب 894 مليون ريال.. تنافسية تحقق جودة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
199

كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، عن اعتماد 4 عقود جديدة لتطوير وتحسين خدمات النظافة العامة للمدينة المنورة والضواحي التابعة لها، ولمدة 5 سنوات بمبلغ يقارب 894.000.000 ريال.

وأوضح المهندس البليهشي أن العقود روعي تقسيمها إلى 4 محاور، بهدف رفع جودة وكفاءة الأعمال التشغيلية وزيادة التنافسية، وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الميدان وتوزيع مقرات المشاريع في نطاق موقع الخدمة، مبينًا أنه تم الحرص على زيادة العديد من الخدمات ضمن عقود النظافة الجديدة التي ستساهم -بمشيئة الله- في تطوير وتحسين الخدمات.

ولفت إلى أن العقود الجديدة تعتمد على عدة أسس من أهمها مراعاة المناطق والأحياء الجديدة والتوسعات العمرانية والزيادة السكانية للمدينة المنورة، وتكثيف الأعمال الميدانية خلال موسم شهر رمضان المبارك، وخلال موسم الحج الذي يبدأ في منتصف شهر ذي القعدة مرورًا بشهر ذي الحجة وحتى منتصف شهر المحرم، عن طريق اعتماد خطط تشغيلية مخصصة لأعمال موسم العمرة والحج.

وأضاف البليهشي أن عقود النظافة ستعمل بدون أي مشاكل تشغيلية أو إدارية، ولن يلاحظ سكان المدينة المنورة إحلال المقاول الجديد محل المقاول السابق رغم ضخامة عملية الإحلال، وذلك من خلال التخطيط ومنح إدارة مشروع النظافة الجديد فترةً زمنية محددة لتنفيذ كافة الأهداف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,560
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,712
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,506
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,776

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة