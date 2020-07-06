إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70

سجلت إندونيسيا اليوم (الاثنين) 1.209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 وفاة.
وبين المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن الإجمالي لحالات الإصابة أصبح 64.958 والوفيات 3241، وفقاً لـ"رويترز".
سجلت إندونيسيا اليوم (الاثنين) 1.209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 وفاة.
وبين المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن الإجمالي لحالات الإصابة أصبح 64.958 والوفيات 3241، وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
سجلت إندونيسيا اليوم (الاثنين) 1.209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 وفاة.
وبين المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن الإجمالي لحالات الإصابة أصبح 64.958 والوفيات 3241، وفقاً لـ"رويترز".
سجلت إندونيسيا اليوم (الاثنين) 1.209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 وفاة.
وبين المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن الإجمالي لحالات الإصابة أصبح 64.958 والوفيات 3241، وفقاً لـ"رويترز".