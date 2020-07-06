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إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70

إجمالي المرضى بلغ 64.958

سجلت إندونيسيا اليوم (الاثنين) 1.209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 وفاة.

وبين المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن الإجمالي لحالات الإصابة أصبح 64.958 والوفيات 3241، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70
سبق

سجلت إندونيسيا اليوم (الاثنين) 1.209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 وفاة.

وبين المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن الإجمالي لحالات الإصابة أصبح 64.958 والوفيات 3241، وفقاً لـ"رويترز".

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
06:56 PM

إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70

إجمالي المرضى بلغ 64.958

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إندونيسيا اليوم (الاثنين) 1.209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 وفاة.

وبين المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن الإجمالي لحالات الإصابة أصبح 64.958 والوفيات 3241، وفقاً لـ"رويترز".

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