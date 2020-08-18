النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يصيب 2.238 فرنسيًّا خلال يوم

غداة تسجيل 493 حالة

سجَّلت وزارة الصحة الفرنسية 2.238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وذلك في قفزة كبيرة مقارنة مع 493 إصابة أمس.

والمتوسط المتحرك لعدد الإصابات في الأسبوع الذي يذيب الاختلافات في الأعداد المبلَّغ عنها يوميًّا أصبح الآن أعلى من 2000 لمدة خمسة أيام متتالية، وهو ما حدث آخر مرة في منتصف إبريل (نيسان) الماضي تقريبًا، وفقًا لـ"رويترز".

وتراجع عدد الإصابات أمس إلى 493 إصابة جديدة بعدما سجلت البلاد أكثر من 3000 إصابة في كل من يومَيْ السبت والأحد.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يصيب 2.238 فرنسيًّا خلال يوم
سبق

سجَّلت وزارة الصحة الفرنسية 2.238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وذلك في قفزة كبيرة مقارنة مع 493 إصابة أمس.

والمتوسط المتحرك لعدد الإصابات في الأسبوع الذي يذيب الاختلافات في الأعداد المبلَّغ عنها يوميًّا أصبح الآن أعلى من 2000 لمدة خمسة أيام متتالية، وهو ما حدث آخر مرة في منتصف إبريل (نيسان) الماضي تقريبًا، وفقًا لـ"رويترز".

وتراجع عدد الإصابات أمس إلى 493 إصابة جديدة بعدما سجلت البلاد أكثر من 3000 إصابة في كل من يومَيْ السبت والأحد.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:46 PM

"كورونا" يصيب 2.238 فرنسيًّا خلال يوم

غداة تسجيل 493 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
321

سجَّلت وزارة الصحة الفرنسية 2.238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وذلك في قفزة كبيرة مقارنة مع 493 إصابة أمس.

والمتوسط المتحرك لعدد الإصابات في الأسبوع الذي يذيب الاختلافات في الأعداد المبلَّغ عنها يوميًّا أصبح الآن أعلى من 2000 لمدة خمسة أيام متتالية، وهو ما حدث آخر مرة في منتصف إبريل (نيسان) الماضي تقريبًا، وفقًا لـ"رويترز".

وتراجع عدد الإصابات أمس إلى 493 إصابة جديدة بعدما سجلت البلاد أكثر من 3000 إصابة في كل من يومَيْ السبت والأحد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,020
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,366
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,386
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,762

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة