"كورونا" يصيب 2.238 فرنسيًّا خلال يوم

غداة تسجيل 493 حالة

سجَّلت وزارة الصحة الفرنسية 2.238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وذلك في قفزة كبيرة مقارنة مع 493 إصابة أمس.

والمتوسط المتحرك لعدد الإصابات في الأسبوع الذي يذيب الاختلافات في الأعداد المبلَّغ عنها يوميًّا أصبح الآن أعلى من 2000 لمدة خمسة أيام متتالية، وهو ما حدث آخر مرة في منتصف إبريل (نيسان) الماضي تقريبًا، وفقًا لـ"رويترز".

وتراجع عدد الإصابات أمس إلى 493 إصابة جديدة بعدما سجلت البلاد أكثر من 3000 إصابة في كل من يومَيْ السبت والأحد.