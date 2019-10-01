"مدني الجموم" ينتشل جثة شخص من تحت أنقاض جدار
بارتفاع خمسة أمتار .. بعد أن انهار عليه
انتشل الدفاع المدني بمحافظة الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر: انتشل مدني #الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
"مدني الجموم" ينتشل جثة شخص من تحت أنقاض جدار
هادي العصيمي
سبق
2019-10-01
انتشل الدفاع المدني بمحافظة الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر: انتشل مدني #الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:10 AM
"مدني الجموم" ينتشل جثة شخص من تحت أنقاض جدار
بارتفاع خمسة أمتار .. بعد أن انهار عليه
انتشل الدفاع المدني بمحافظة الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر: انتشل مدني #الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.