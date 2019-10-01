وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر: انتشل مدني ⁧‫#الجموم⁩ جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

انتشل الدفاع المدني ‫بمحافظة الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه.

"مدني الجموم" ينتشل جثة شخص من تحت أنقاض جدار هادي العصيمي سبق 2019-10-01 انتشل الدفاع المدني ‫بمحافظة الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه. وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر: انتشل مدني ⁧‫#الجموم⁩ جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.



01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 12:10 AM

"مدني الجموم" ينتشل جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار .. بعد أن انهار عليه





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انتشل الدفاع المدني ‫بمحافظة الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر: انتشل مدني ⁧‫#الجموم⁩ جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.



