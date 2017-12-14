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بعد "عاجل" .."نقاء" تحذف تغريدة "دخان الزرنيخ" وتعتذر

أرجعت "المعلومة الخاطئة" إلى عدم صحة ترجمة التقرير

تراجعت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" عن تغريدتها التحذيرية حول احتواء السجائر الجديدة المدخلة إلى المملكة على "زرنيخ" ومبيدات حشرية فتاكة، حيث حذفتها ووصفتها بـ"المعلومة الخاطئة" على الرغم من أنها عنونتها بكلمة "عاجل".

‏وقالت "نقاء" : نعتذر للجميع عن المعلومة الخاطئة التي تم نشرها عبر حسابنا، وتم حذفها لعدم صحة الترجمة المنشورة حول تقرير شبكة DW والذي أشار إلى نتائج تحليل السجائر الجديدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وليس ‫السعودية، وهذا التنويه يأتي انطلاقاً من سياسة الجمعية في توثيق ودقة المعلومات التي تنشرها.

وكانت جمعية "نقاء" قد أعلنت وحذرت بتغريدة لاقت رواجاً كبيراً تزامناً مع الأزمة التي نشبت بين شركات التدخين والمدخنين منذ أسبوعين ، وكتبت: "عاجل" تقرير شبكة DW الألمانية "دوتشفيله" يثبت أنهم قاموا باختبار السجائر الجديدة التي يتم إدخالها إلى المملكة ووجدوا أنها تحتوي على زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة.

نقاء الدخان الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد "عاجل" .."نقاء" تحذف تغريدة "دخان الزرنيخ" وتعتذر
سبق

تراجعت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" عن تغريدتها التحذيرية حول احتواء السجائر الجديدة المدخلة إلى المملكة على "زرنيخ" ومبيدات حشرية فتاكة، حيث حذفتها ووصفتها بـ"المعلومة الخاطئة" على الرغم من أنها عنونتها بكلمة "عاجل".

‏وقالت "نقاء" : نعتذر للجميع عن المعلومة الخاطئة التي تم نشرها عبر حسابنا، وتم حذفها لعدم صحة الترجمة المنشورة حول تقرير شبكة DW والذي أشار إلى نتائج تحليل السجائر الجديدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وليس ‫السعودية، وهذا التنويه يأتي انطلاقاً من سياسة الجمعية في توثيق ودقة المعلومات التي تنشرها.

وكانت جمعية "نقاء" قد أعلنت وحذرت بتغريدة لاقت رواجاً كبيراً تزامناً مع الأزمة التي نشبت بين شركات التدخين والمدخنين منذ أسبوعين ، وكتبت: "عاجل" تقرير شبكة DW الألمانية "دوتشفيله" يثبت أنهم قاموا باختبار السجائر الجديدة التي يتم إدخالها إلى المملكة ووجدوا أنها تحتوي على زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
05:05 PM

بعد "عاجل" .."نقاء" تحذف تغريدة "دخان الزرنيخ" وتعتذر

أرجعت "المعلومة الخاطئة" إلى عدم صحة ترجمة التقرير

A A A
عيسى الحربي - الرياض
16
44,929

تراجعت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" عن تغريدتها التحذيرية حول احتواء السجائر الجديدة المدخلة إلى المملكة على "زرنيخ" ومبيدات حشرية فتاكة، حيث حذفتها ووصفتها بـ"المعلومة الخاطئة" على الرغم من أنها عنونتها بكلمة "عاجل".

‏وقالت "نقاء" : نعتذر للجميع عن المعلومة الخاطئة التي تم نشرها عبر حسابنا، وتم حذفها لعدم صحة الترجمة المنشورة حول تقرير شبكة DW والذي أشار إلى نتائج تحليل السجائر الجديدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وليس ‫السعودية، وهذا التنويه يأتي انطلاقاً من سياسة الجمعية في توثيق ودقة المعلومات التي تنشرها.

وكانت جمعية "نقاء" قد أعلنت وحذرت بتغريدة لاقت رواجاً كبيراً تزامناً مع الأزمة التي نشبت بين شركات التدخين والمدخنين منذ أسبوعين ، وكتبت: "عاجل" تقرير شبكة DW الألمانية "دوتشفيله" يثبت أنهم قاموا باختبار السجائر الجديدة التي يتم إدخالها إلى المملكة ووجدوا أنها تحتوي على زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة.

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