النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نادي الفتح يعير مدربه "الجبال" إلى "الصفاقسي التونسي"

أعلنت إدارة نادي الفتح أنه وفي إطار التعاون مع الأندية العربية الشقيقة، فقد استجابت الإدارة، مؤخراً، للطلب الذي تقدم به النادي الصفاقسي التونسي رسمياً للاستعانة بالمدير الفني للفريق الأول فتحي الجبال للإشراف على الدفة الفنية لفريق الصفاقسي خلال ما تبقى من مباريات الدوري التونسي.

ونتيجة لذلك التعاون المثمر بين الناديين الشقيقين، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق خطاب شكر وتقدير من إدارة النادي الصفاقسي التونسي وجماهيره ومحبيه.

وقالت إدارة "الصفاقسي": "لقد مثّل تعاونكم معنا للموافقة على طلبنا نقطة مضيئة أسعدت كل المحيطين بأسوار النادي الرياضي الصفاقسي من هيئة إدارة ومسؤولين وجماهير، حيث لبيتم طلبنا دون تردد حرصاً على مصلحة فريقنا".

وتابع الخطاب: "وإذ إننا نؤكد على ما لمسناه فيكم من رفعة أخلاقكم ورحابة صدركم، فإننا لن نفوّت هذه الفرصة دون التأكيد على متانة العلاقة المتجذرة بين البلدين والناديين، وما يمكن أن يزيدها معروفكم هذا متانة وعمقاً، مجددين لكم الشكر على حسن تفهّمكم وتعاونكم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
نادي الفتح يعير مدربه "الجبال" إلى "الصفاقسي التونسي"
سبق

أعلنت إدارة نادي الفتح أنه وفي إطار التعاون مع الأندية العربية الشقيقة، فقد استجابت الإدارة، مؤخراً، للطلب الذي تقدم به النادي الصفاقسي التونسي رسمياً للاستعانة بالمدير الفني للفريق الأول فتحي الجبال للإشراف على الدفة الفنية لفريق الصفاقسي خلال ما تبقى من مباريات الدوري التونسي.

ونتيجة لذلك التعاون المثمر بين الناديين الشقيقين، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق خطاب شكر وتقدير من إدارة النادي الصفاقسي التونسي وجماهيره ومحبيه.

وقالت إدارة "الصفاقسي": "لقد مثّل تعاونكم معنا للموافقة على طلبنا نقطة مضيئة أسعدت كل المحيطين بأسوار النادي الرياضي الصفاقسي من هيئة إدارة ومسؤولين وجماهير، حيث لبيتم طلبنا دون تردد حرصاً على مصلحة فريقنا".

وتابع الخطاب: "وإذ إننا نؤكد على ما لمسناه فيكم من رفعة أخلاقكم ورحابة صدركم، فإننا لن نفوّت هذه الفرصة دون التأكيد على متانة العلاقة المتجذرة بين البلدين والناديين، وما يمكن أن يزيدها معروفكم هذا متانة وعمقاً، مجددين لكم الشكر على حسن تفهّمكم وتعاونكم".

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
04:36 PM

نادي الفتح يعير مدربه "الجبال" إلى "الصفاقسي التونسي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
2
2,091

أعلنت إدارة نادي الفتح أنه وفي إطار التعاون مع الأندية العربية الشقيقة، فقد استجابت الإدارة، مؤخراً، للطلب الذي تقدم به النادي الصفاقسي التونسي رسمياً للاستعانة بالمدير الفني للفريق الأول فتحي الجبال للإشراف على الدفة الفنية لفريق الصفاقسي خلال ما تبقى من مباريات الدوري التونسي.

ونتيجة لذلك التعاون المثمر بين الناديين الشقيقين، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق خطاب شكر وتقدير من إدارة النادي الصفاقسي التونسي وجماهيره ومحبيه.

وقالت إدارة "الصفاقسي": "لقد مثّل تعاونكم معنا للموافقة على طلبنا نقطة مضيئة أسعدت كل المحيطين بأسوار النادي الرياضي الصفاقسي من هيئة إدارة ومسؤولين وجماهير، حيث لبيتم طلبنا دون تردد حرصاً على مصلحة فريقنا".

وتابع الخطاب: "وإذ إننا نؤكد على ما لمسناه فيكم من رفعة أخلاقكم ورحابة صدركم، فإننا لن نفوّت هذه الفرصة دون التأكيد على متانة العلاقة المتجذرة بين البلدين والناديين، وما يمكن أن يزيدها معروفكم هذا متانة وعمقاً، مجددين لكم الشكر على حسن تفهّمكم وتعاونكم".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة