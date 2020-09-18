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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. وتستمر حتى الثامنة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومراكزها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومراكزها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
02:40 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. وتستمر حتى الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومراكزها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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