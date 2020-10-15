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شاهد .. كيف أخفى "متهم بالفساد" الملايين في خزنة تحت الأرض؟

مدفونة في حفرة بعمق مترين بمنزله وتم ردمها بصبة خرسانية وتراب

نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مقطع فيديو يوضح الطريقة التي استخدمها أحد المتهمين ضمن القضايا التي باشرتها الهيئة مؤخراً، حيث اعتمد فيها على إخفاء الأموال في خزنة وحفر لها بعمق مترين ودفنها بمحتوياتها في منزله.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي اختصرت فيه "الهيئة" أبرز القضايا الإجرامية والتأديبية التي باشرتها مؤخراً وبلغت (889) قضية وأعلنت عنها، حيث عمّد أحدهم لحفر حفرة بعمق مترين داخل غرفة بمنزلة، وردم عليها بـ (صبّة) خرسانية ثم غطى ذلك بالبلاط "سيراميك" ليخفي أمواله غير المشروعة عن أعين محاربي الفساد والتي فشل فيها.

يذكر أن الهيئة قد أصدرت الليلة بياناً نشرته "سبق" عن ضبطها لعدد من القضايا والتي من ضمنها هذه القضية وهي إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حيث تم ضبط (13) موظفاً حكومياً بذات الجهة و4 رجال أعمال و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية وبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي عثر عليها في منازلهم (193.639.535) ريالاً، تم إخفاؤها في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة": القبض على 13 موظفاً و4 رجال أعمال و5 مقيمين والتحفظ على ما قيمته 601 مليون ريال في قضية فساد بإحدى محافظات الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. كيف أخفى "متهم بالفساد" الملايين في خزنة تحت الأرض؟
سبق

نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مقطع فيديو يوضح الطريقة التي استخدمها أحد المتهمين ضمن القضايا التي باشرتها الهيئة مؤخراً، حيث اعتمد فيها على إخفاء الأموال في خزنة وحفر لها بعمق مترين ودفنها بمحتوياتها في منزله.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي اختصرت فيه "الهيئة" أبرز القضايا الإجرامية والتأديبية التي باشرتها مؤخراً وبلغت (889) قضية وأعلنت عنها، حيث عمّد أحدهم لحفر حفرة بعمق مترين داخل غرفة بمنزلة، وردم عليها بـ (صبّة) خرسانية ثم غطى ذلك بالبلاط "سيراميك" ليخفي أمواله غير المشروعة عن أعين محاربي الفساد والتي فشل فيها.

يذكر أن الهيئة قد أصدرت الليلة بياناً نشرته "سبق" عن ضبطها لعدد من القضايا والتي من ضمنها هذه القضية وهي إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حيث تم ضبط (13) موظفاً حكومياً بذات الجهة و4 رجال أعمال و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية وبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي عثر عليها في منازلهم (193.639.535) ريالاً، تم إخفاؤها في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
11:23 PM

شاهد .. كيف أخفى "متهم بالفساد" الملايين في خزنة تحت الأرض؟

مدفونة في حفرة بعمق مترين بمنزله وتم ردمها بصبة خرسانية وتراب

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فهد الغبيوي - الرياض
6
11,276

نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مقطع فيديو يوضح الطريقة التي استخدمها أحد المتهمين ضمن القضايا التي باشرتها الهيئة مؤخراً، حيث اعتمد فيها على إخفاء الأموال في خزنة وحفر لها بعمق مترين ودفنها بمحتوياتها في منزله.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي اختصرت فيه "الهيئة" أبرز القضايا الإجرامية والتأديبية التي باشرتها مؤخراً وبلغت (889) قضية وأعلنت عنها، حيث عمّد أحدهم لحفر حفرة بعمق مترين داخل غرفة بمنزلة، وردم عليها بـ (صبّة) خرسانية ثم غطى ذلك بالبلاط "سيراميك" ليخفي أمواله غير المشروعة عن أعين محاربي الفساد والتي فشل فيها.

يذكر أن الهيئة قد أصدرت الليلة بياناً نشرته "سبق" عن ضبطها لعدد من القضايا والتي من ضمنها هذه القضية وهي إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حيث تم ضبط (13) موظفاً حكومياً بذات الجهة و4 رجال أعمال و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية وبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي عثر عليها في منازلهم (193.639.535) ريالاً، تم إخفاؤها في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض.

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