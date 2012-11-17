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تهيئة ودعم.. "التعليم عن بُعد" لم ينقطع عن نزلاء "إرادة" بالطائف

جناحٌ يتسع لـ30 سريرًا ويشرف عليه فريق متخصص من أطباء وتمريض

ذكر مدير العلاقات والتواصل والتوعية الصحية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، فيصل السيالي، أن نزلاء جناح إرادة لعلاج الإدمان بالمجمع، المنتسبين للتعليم؛ لم ينقطعوا عن الدراسة، ويتابعون منصات التعليم عن بُعد، تحت إشراف الأخصائي الاجتماعي وتمريض الجناح؛ حيث يتم تهيئة مكان مناسب لهم في أجواء هادئة لإكمال دراستهم عن بُعد خلال فترة بقائهم للعلاج.

وقال "السيالي": إن إدارة المجمع تسعى جاهدة لتوفير متطلبات النزلاء بالجناح وتحرص على مساعدتهم وتلبية رغباتهم لا سيما أن ذلك يساهم في تهيئتهم للتعايش مع المجتمع، وإكمال حياتهم الطبيعية بعد قضاء فترة العلاج والخروج.

يُذكر أن جناح إرادة بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، يتسع لعدد (30) سريرًا، ويشرف عليه فريق طبي متخصص من أطباء وتمريض وأخصائيين نفسيين واجتماعيين.

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تهيئة ودعم.. "التعليم عن بُعد" لم ينقطع عن نزلاء "إرادة" بالطائف
سبق

ذكر مدير العلاقات والتواصل والتوعية الصحية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، فيصل السيالي، أن نزلاء جناح إرادة لعلاج الإدمان بالمجمع، المنتسبين للتعليم؛ لم ينقطعوا عن الدراسة، ويتابعون منصات التعليم عن بُعد، تحت إشراف الأخصائي الاجتماعي وتمريض الجناح؛ حيث يتم تهيئة مكان مناسب لهم في أجواء هادئة لإكمال دراستهم عن بُعد خلال فترة بقائهم للعلاج.

وقال "السيالي": إن إدارة المجمع تسعى جاهدة لتوفير متطلبات النزلاء بالجناح وتحرص على مساعدتهم وتلبية رغباتهم لا سيما أن ذلك يساهم في تهيئتهم للتعايش مع المجتمع، وإكمال حياتهم الطبيعية بعد قضاء فترة العلاج والخروج.

يُذكر أن جناح إرادة بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، يتسع لعدد (30) سريرًا، ويشرف عليه فريق طبي متخصص من أطباء وتمريض وأخصائيين نفسيين واجتماعيين.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
10:54 AM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
11:51 PM

تهيئة ودعم.. "التعليم عن بُعد" لم ينقطع عن نزلاء "إرادة" بالطائف

جناحٌ يتسع لـ30 سريرًا ويشرف عليه فريق متخصص من أطباء وتمريض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ذكر مدير العلاقات والتواصل والتوعية الصحية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، فيصل السيالي، أن نزلاء جناح إرادة لعلاج الإدمان بالمجمع، المنتسبين للتعليم؛ لم ينقطعوا عن الدراسة، ويتابعون منصات التعليم عن بُعد، تحت إشراف الأخصائي الاجتماعي وتمريض الجناح؛ حيث يتم تهيئة مكان مناسب لهم في أجواء هادئة لإكمال دراستهم عن بُعد خلال فترة بقائهم للعلاج.

وقال "السيالي": إن إدارة المجمع تسعى جاهدة لتوفير متطلبات النزلاء بالجناح وتحرص على مساعدتهم وتلبية رغباتهم لا سيما أن ذلك يساهم في تهيئتهم للتعايش مع المجتمع، وإكمال حياتهم الطبيعية بعد قضاء فترة العلاج والخروج.

يُذكر أن جناح إرادة بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، يتسع لعدد (30) سريرًا، ويشرف عليه فريق طبي متخصص من أطباء وتمريض وأخصائيين نفسيين واجتماعيين.

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