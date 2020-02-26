النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الظاهري" عضوًا بالهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف ماجد الظاهري رئيس قسم التربية البدنية بتعليم المنطقة الشرقية، عضوًا في الهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بعد الموافقة على تشكيل الهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية لعدد من القيادات الرياضية كمشرفي عموم بالوزارة، ورؤساء أقسام التربية البدنية بإدارات التعليم.

ورفع "الظاهري" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة؛ مؤكدًا أن الرياضة المدرسية تلقى الاهتمام الكامل من وزارة التعليم لأهميتها القصوى في حياه الطالب العملية؛ مما ينعكس على الميدان الرياضي السعودي بشكل عام من خلال دعم كل الألعاب الرياضة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الظاهري" عضوًا بالهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف ماجد الظاهري رئيس قسم التربية البدنية بتعليم المنطقة الشرقية، عضوًا في الهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بعد الموافقة على تشكيل الهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية لعدد من القيادات الرياضية كمشرفي عموم بالوزارة، ورؤساء أقسام التربية البدنية بإدارات التعليم.

ورفع "الظاهري" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة؛ مؤكدًا أن الرياضة المدرسية تلقى الاهتمام الكامل من وزارة التعليم لأهميتها القصوى في حياه الطالب العملية؛ مما ينعكس على الميدان الرياضي السعودي بشكل عام من خلال دعم كل الألعاب الرياضة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:29 AM

"الظاهري" عضوًا بالهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
27

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف ماجد الظاهري رئيس قسم التربية البدنية بتعليم المنطقة الشرقية، عضوًا في الهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بعد الموافقة على تشكيل الهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية لعدد من القيادات الرياضية كمشرفي عموم بالوزارة، ورؤساء أقسام التربية البدنية بإدارات التعليم.

ورفع "الظاهري" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة؛ مؤكدًا أن الرياضة المدرسية تلقى الاهتمام الكامل من وزارة التعليم لأهميتها القصوى في حياه الطالب العملية؛ مما ينعكس على الميدان الرياضي السعودي بشكل عام من خلال دعم كل الألعاب الرياضة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,826
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,279
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,660
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,955

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة