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القبض على 4 مواطنين وجّهوا إشارات خادشة وحطموا زجاج مركبة في فيديو متداول

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص قاموا بتوجيه إشارات خادشة للحياء لقائد مركبة في أحد الطرق العامة في مدينة الرياض، وتهشيم زجاج مركبته أثناء مرورهم بمحاذاته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على 4 مواطنين وجّهوا إشارات خادشة وحطموا زجاج مركبة في فيديو متداول
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص قاموا بتوجيه إشارات خادشة للحياء لقائد مركبة في أحد الطرق العامة في مدينة الرياض، وتهشيم زجاج مركبته أثناء مرورهم بمحاذاته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
03:47 PM

القبض على 4 مواطنين وجّهوا إشارات خادشة وحطموا زجاج مركبة في فيديو متداول

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
5,329

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص قاموا بتوجيه إشارات خادشة للحياء لقائد مركبة في أحد الطرق العامة في مدينة الرياض، وتهشيم زجاج مركبته أثناء مرورهم بمحاذاته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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