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كسوف ثنائي للشمس الخميس المقبل.. مع اقتران فلكي مميز للمشتري والقمر

يشاهَد بالعين المجردة من بعد غروب الشمس وحتى الساعة 9 مساءً

أكدت جمعية "آفاق" لعلوم الفضاء بالطائف أن سماء السعودية والمنطقة العربية على موعد لاقتران فلكي مميز بين أضخم كواكب نظامنا الشمسي (كوكب المشتري "Jupiter"، والقمر في طور الهلال المتزايد)، حيث تبلغ إضاءة سطحه 14.8٪ من إضاءة القمر البدر وعمره ثلاثة أيام، وذلك مساء الخميس المقبل 31 أكتوبر 2019.

وأفادت الجمعية في ببانٍ لها خصت "سبق" به، أن الظاهرة ستكون مشاهدة بالعين المجردة من بعد غروب الشمس وحتى الساعة 9 مساءً تقريباً بتوقيت السعودية، حيث سيكون الفاصل بين الجرمين قرابة نصف الدرجة الفلكية.

وأشارت جمعية "آفاق" لعلوم الفضاء بالطائف، إلى أنَ كوكب المشتري يعد ثاني ألمع الكواكب بعد الزهرة في القبة السماوية، ويعادل حجمه أكثر من 1300 كرة أرضية، وهو من الكواكب الغازية، ويتبعه أكثر من 63 قمراً، أكبرها أربعة أقمار يطلق عليها أقمار جاليليو، وهي "آيو، أوروبا، غانيميد، كاليستو".

وألمحت إلى أنه مما يزيد المشهد إثارةً عند الفلكيين والهواة حدوث عبور للقمرين آيوا وأوروبا من أمام الكوكب، فيما يُعرف بكسوف ثنائي للشمس على سطح كوكب المشتري، وهي غير مشاهدة بالعين المجردة، بينما يمكن لأصحاب التلسكوبات المتوسطة الحجم مشاهدة الحدث، حيث سيظهران من خلال التلسكوب كنقطتين صغيرتين سوداوين على سطح الكوكب العملاق Jupiter.

وأوضحت أنها فرصة رائعة لأصحاب التلسكوبات المتوسطة والكبيرة؛ للظفر بصور احترافية لهذه الظاهرة الفلكية، في حين يعد قمر أوروبا أصغر الأقمار الأربعة، حيث يبلغ قطره ما يقدر بنحو 3630 كم، يليه آيو يبلغ قطره 3630 كلم.

وأشارت الجمعية إلى تلقيها المشاركات والاستفسارات المتابعين لذلك الحدث عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" @hsss_sa.

كسوف كسوف جزئي الشمس القمر المشتري جمعية آفاق لعلوم الفضاء الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كسوف ثنائي للشمس الخميس المقبل.. مع اقتران فلكي مميز للمشتري والقمر
سبق

أكدت جمعية "آفاق" لعلوم الفضاء بالطائف أن سماء السعودية والمنطقة العربية على موعد لاقتران فلكي مميز بين أضخم كواكب نظامنا الشمسي (كوكب المشتري "Jupiter"، والقمر في طور الهلال المتزايد)، حيث تبلغ إضاءة سطحه 14.8٪ من إضاءة القمر البدر وعمره ثلاثة أيام، وذلك مساء الخميس المقبل 31 أكتوبر 2019.

وأفادت الجمعية في ببانٍ لها خصت "سبق" به، أن الظاهرة ستكون مشاهدة بالعين المجردة من بعد غروب الشمس وحتى الساعة 9 مساءً تقريباً بتوقيت السعودية، حيث سيكون الفاصل بين الجرمين قرابة نصف الدرجة الفلكية.

وأشارت جمعية "آفاق" لعلوم الفضاء بالطائف، إلى أنَ كوكب المشتري يعد ثاني ألمع الكواكب بعد الزهرة في القبة السماوية، ويعادل حجمه أكثر من 1300 كرة أرضية، وهو من الكواكب الغازية، ويتبعه أكثر من 63 قمراً، أكبرها أربعة أقمار يطلق عليها أقمار جاليليو، وهي "آيو، أوروبا، غانيميد، كاليستو".

وألمحت إلى أنه مما يزيد المشهد إثارةً عند الفلكيين والهواة حدوث عبور للقمرين آيوا وأوروبا من أمام الكوكب، فيما يُعرف بكسوف ثنائي للشمس على سطح كوكب المشتري، وهي غير مشاهدة بالعين المجردة، بينما يمكن لأصحاب التلسكوبات المتوسطة الحجم مشاهدة الحدث، حيث سيظهران من خلال التلسكوب كنقطتين صغيرتين سوداوين على سطح الكوكب العملاق Jupiter.

وأوضحت أنها فرصة رائعة لأصحاب التلسكوبات المتوسطة والكبيرة؛ للظفر بصور احترافية لهذه الظاهرة الفلكية، في حين يعد قمر أوروبا أصغر الأقمار الأربعة، حيث يبلغ قطره ما يقدر بنحو 3630 كم، يليه آيو يبلغ قطره 3630 كلم.

وأشارت الجمعية إلى تلقيها المشاركات والاستفسارات المتابعين لذلك الحدث عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" @hsss_sa.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
08:02 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
08:31 PM

كسوف ثنائي للشمس الخميس المقبل.. مع اقتران فلكي مميز للمشتري والقمر

يشاهَد بالعين المجردة من بعد غروب الشمس وحتى الساعة 9 مساءً

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فهد العتيبي - الرياض
1
1,931

أكدت جمعية "آفاق" لعلوم الفضاء بالطائف أن سماء السعودية والمنطقة العربية على موعد لاقتران فلكي مميز بين أضخم كواكب نظامنا الشمسي (كوكب المشتري "Jupiter"، والقمر في طور الهلال المتزايد)، حيث تبلغ إضاءة سطحه 14.8٪ من إضاءة القمر البدر وعمره ثلاثة أيام، وذلك مساء الخميس المقبل 31 أكتوبر 2019.

وأفادت الجمعية في ببانٍ لها خصت "سبق" به، أن الظاهرة ستكون مشاهدة بالعين المجردة من بعد غروب الشمس وحتى الساعة 9 مساءً تقريباً بتوقيت السعودية، حيث سيكون الفاصل بين الجرمين قرابة نصف الدرجة الفلكية.

وأشارت جمعية "آفاق" لعلوم الفضاء بالطائف، إلى أنَ كوكب المشتري يعد ثاني ألمع الكواكب بعد الزهرة في القبة السماوية، ويعادل حجمه أكثر من 1300 كرة أرضية، وهو من الكواكب الغازية، ويتبعه أكثر من 63 قمراً، أكبرها أربعة أقمار يطلق عليها أقمار جاليليو، وهي "آيو، أوروبا، غانيميد، كاليستو".

وألمحت إلى أنه مما يزيد المشهد إثارةً عند الفلكيين والهواة حدوث عبور للقمرين آيوا وأوروبا من أمام الكوكب، فيما يُعرف بكسوف ثنائي للشمس على سطح كوكب المشتري، وهي غير مشاهدة بالعين المجردة، بينما يمكن لأصحاب التلسكوبات المتوسطة الحجم مشاهدة الحدث، حيث سيظهران من خلال التلسكوب كنقطتين صغيرتين سوداوين على سطح الكوكب العملاق Jupiter.

وأوضحت أنها فرصة رائعة لأصحاب التلسكوبات المتوسطة والكبيرة؛ للظفر بصور احترافية لهذه الظاهرة الفلكية، في حين يعد قمر أوروبا أصغر الأقمار الأربعة، حيث يبلغ قطره ما يقدر بنحو 3630 كم، يليه آيو يبلغ قطره 3630 كلم.

وأشارت الجمعية إلى تلقيها المشاركات والاستفسارات المتابعين لذلك الحدث عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" @hsss_sa.

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