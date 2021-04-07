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"الصحة": تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بلدية الدوادمي" تطلق برنامجها الرقابي المكثف للكشف على المواد الغذائية في رمضان

فِرَق ميدانية لتطبيق البروتوكلات الاحترازات الصحية واستقبال البلاغات خلال ٢٤ ساعة

أطلقت بلدية محافظة الدوادمي، برنامجها الرقابي المكثف لأعمال الرقابة الصحية خلال شهر رمضان المبارك؛ لتكثيف الرقابة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكلات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أماكن التجمعات في المولات والمطاعم والمقاهي والهايبر ماركت، ومحلات بيع الحلويات والتمور وعربات الفود ترك.

ويتضمن البرنامج جولات ميدانية يومية بفِرَق رقابية متخصصة، إضافة إلى استقبال البلاغات الواردة من خلال مركز البلاغات والطوارئ 940 على مدار 24 ساعة بواقع 7 أيام في الأسبوع.

وتشمل الأعمال الرقابية، متابعة الإجراءات الاحترازية والعاملين والمرتادين للمنشآت التجارية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة والتأكد من وجود مواد التعقيم للأشخاص وعربات التسوق ووجود علامات التباعد الأرضية والالتزام بترك المسافة الآمنة ونحو ذلك، كما تشمل الخطة متابعة الاشتراطات الصحية بأماكن التخزين والحفظ والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وسلامتها ومتابعة فترات التحضير والتجهيز.

وانطلق البرنامج بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية الدوادمي المهندس جهز بن عبدالله الحزيمي، ويهدف إلى ضمان تقديم غذاء صحي آمن خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق مستوى متقدم لمكافحة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

بلدية محافظة الدوادمي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية الدوادمي" تطلق برنامجها الرقابي المكثف للكشف على المواد الغذائية في رمضان
سبق

أطلقت بلدية محافظة الدوادمي، برنامجها الرقابي المكثف لأعمال الرقابة الصحية خلال شهر رمضان المبارك؛ لتكثيف الرقابة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكلات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أماكن التجمعات في المولات والمطاعم والمقاهي والهايبر ماركت، ومحلات بيع الحلويات والتمور وعربات الفود ترك.

ويتضمن البرنامج جولات ميدانية يومية بفِرَق رقابية متخصصة، إضافة إلى استقبال البلاغات الواردة من خلال مركز البلاغات والطوارئ 940 على مدار 24 ساعة بواقع 7 أيام في الأسبوع.

وتشمل الأعمال الرقابية، متابعة الإجراءات الاحترازية والعاملين والمرتادين للمنشآت التجارية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة والتأكد من وجود مواد التعقيم للأشخاص وعربات التسوق ووجود علامات التباعد الأرضية والالتزام بترك المسافة الآمنة ونحو ذلك، كما تشمل الخطة متابعة الاشتراطات الصحية بأماكن التخزين والحفظ والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وسلامتها ومتابعة فترات التحضير والتجهيز.

وانطلق البرنامج بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية الدوادمي المهندس جهز بن عبدالله الحزيمي، ويهدف إلى ضمان تقديم غذاء صحي آمن خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق مستوى متقدم لمكافحة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
02:33 PM

"بلدية الدوادمي" تطلق برنامجها الرقابي المكثف للكشف على المواد الغذائية في رمضان

فِرَق ميدانية لتطبيق البروتوكلات الاحترازات الصحية واستقبال البلاغات خلال ٢٤ ساعة

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فلاح الجوفان - الدوادمي
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أطلقت بلدية محافظة الدوادمي، برنامجها الرقابي المكثف لأعمال الرقابة الصحية خلال شهر رمضان المبارك؛ لتكثيف الرقابة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكلات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أماكن التجمعات في المولات والمطاعم والمقاهي والهايبر ماركت، ومحلات بيع الحلويات والتمور وعربات الفود ترك.

ويتضمن البرنامج جولات ميدانية يومية بفِرَق رقابية متخصصة، إضافة إلى استقبال البلاغات الواردة من خلال مركز البلاغات والطوارئ 940 على مدار 24 ساعة بواقع 7 أيام في الأسبوع.

وتشمل الأعمال الرقابية، متابعة الإجراءات الاحترازية والعاملين والمرتادين للمنشآت التجارية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة والتأكد من وجود مواد التعقيم للأشخاص وعربات التسوق ووجود علامات التباعد الأرضية والالتزام بترك المسافة الآمنة ونحو ذلك، كما تشمل الخطة متابعة الاشتراطات الصحية بأماكن التخزين والحفظ والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وسلامتها ومتابعة فترات التحضير والتجهيز.

وانطلق البرنامج بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية الدوادمي المهندس جهز بن عبدالله الحزيمي، ويهدف إلى ضمان تقديم غذاء صحي آمن خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق مستوى متقدم لمكافحة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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