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"الصحة": تسجيل 301 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 364 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8526.64 نقطة

بتداولات بلغت 16 مليار ريال لأكثر من 507 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 25.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8526.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 507 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 607 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين، صناعة الورق، نسيج، مجموعة الحكير، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كهرباء السعودية، الواحة، الشرقية للتنمية، اللجين، وصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.62%.

وكانت أسهم شركات كهرباء السعودية، الكابلات السعودية، الأسماك، دار الأركان، ومسك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، الكابلات السعودية، كهرباء السعودية، المصافي، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 541.58 نقطة ليقفل عند مستوى 20187.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 296 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8526.64 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 25.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8526.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 507 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 607 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين، صناعة الورق، نسيج، مجموعة الحكير، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كهرباء السعودية، الواحة، الشرقية للتنمية، اللجين، وصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.62%.

وكانت أسهم شركات كهرباء السعودية، الكابلات السعودية، الأسماك، دار الأركان، ومسك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، الكابلات السعودية، كهرباء السعودية، المصافي، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 541.58 نقطة ليقفل عند مستوى 20187.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 296 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8526.64 نقطة

بتداولات بلغت 16 مليار ريال لأكثر من 507 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 25.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8526.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 507 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 607 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين، صناعة الورق، نسيج، مجموعة الحكير، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كهرباء السعودية، الواحة، الشرقية للتنمية، اللجين، وصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.62%.

وكانت أسهم شركات كهرباء السعودية، الكابلات السعودية، الأسماك، دار الأركان، ومسك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، الكابلات السعودية، كهرباء السعودية، المصافي، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 541.58 نقطة ليقفل عند مستوى 20187.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 296 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.

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