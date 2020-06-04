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وفاة استشاري بمستشفى الملك خالد الجامعي بـ"فيروس كورونا"

زملاؤه وطلابه دشنوا وسماً سطروا من خلاله مآثره وصفاته الطيبة

انتقل إلى رحمة الله اليوم الدكتور محمد الفكي "استشاري أمراض الدم والأورام بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودشن زملاؤه وطلابه وسم #محمد_الفكي_في_ذمة_الله سطروا من خلال تغريداتهم مآثر وصفات الفقيد وأخلاقه الطيبة التي تميز بها.

ونعت الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال عبر حسابها بـ"تويتر" الدكتور الفكي وكتبت "تنعى إدارة ومنسوبو الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال زميلنا الطبيب الخلوق محمد الفكي الذي وافته المنية متأثراً بإصابته بمرض كوفيد19 ونتقدم لأسرته وطلابه ومحبيه بخالص واجب العزاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، غفر الله له ورحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة".

وكتب حساب الأخبار الصحية: "ببالغ الحزن والأسى ننعى د.محمد الفكي "استشاري أمراض الدم والأورام بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود" الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد إصابته بفيروس ‫كورونا نسأل الله أن يرحمه ويتقبله شهيداً، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل شفيعاً له يوم القيامة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى قسم طب الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك سعود أحد أعلامه الذي كان مثالاً للعلم والخلق، الدكتور محمد الفكي، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة وأن يبدله الله بدار خير من داره، ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا الله وإنا إليه راجعون".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة استشاري بمستشفى الملك خالد الجامعي بـ"فيروس كورونا"
سبق

انتقل إلى رحمة الله اليوم الدكتور محمد الفكي "استشاري أمراض الدم والأورام بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودشن زملاؤه وطلابه وسم #محمد_الفكي_في_ذمة_الله سطروا من خلال تغريداتهم مآثر وصفات الفقيد وأخلاقه الطيبة التي تميز بها.

ونعت الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال عبر حسابها بـ"تويتر" الدكتور الفكي وكتبت "تنعى إدارة ومنسوبو الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال زميلنا الطبيب الخلوق محمد الفكي الذي وافته المنية متأثراً بإصابته بمرض كوفيد19 ونتقدم لأسرته وطلابه ومحبيه بخالص واجب العزاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، غفر الله له ورحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة".

وكتب حساب الأخبار الصحية: "ببالغ الحزن والأسى ننعى د.محمد الفكي "استشاري أمراض الدم والأورام بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود" الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد إصابته بفيروس ‫كورونا نسأل الله أن يرحمه ويتقبله شهيداً، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل شفيعاً له يوم القيامة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى قسم طب الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك سعود أحد أعلامه الذي كان مثالاً للعلم والخلق، الدكتور محمد الفكي، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة وأن يبدله الله بدار خير من داره، ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا الله وإنا إليه راجعون".

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
10:51 PM

وفاة استشاري بمستشفى الملك خالد الجامعي بـ"فيروس كورونا"

زملاؤه وطلابه دشنوا وسماً سطروا من خلاله مآثره وصفاته الطيبة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
8,291

انتقل إلى رحمة الله اليوم الدكتور محمد الفكي "استشاري أمراض الدم والأورام بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودشن زملاؤه وطلابه وسم #محمد_الفكي_في_ذمة_الله سطروا من خلال تغريداتهم مآثر وصفات الفقيد وأخلاقه الطيبة التي تميز بها.

ونعت الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال عبر حسابها بـ"تويتر" الدكتور الفكي وكتبت "تنعى إدارة ومنسوبو الجمعية السعودية لأمراض دم وأورام الأطفال زميلنا الطبيب الخلوق محمد الفكي الذي وافته المنية متأثراً بإصابته بمرض كوفيد19 ونتقدم لأسرته وطلابه ومحبيه بخالص واجب العزاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، غفر الله له ورحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة".

وكتب حساب الأخبار الصحية: "ببالغ الحزن والأسى ننعى د.محمد الفكي "استشاري أمراض الدم والأورام بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود" الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد إصابته بفيروس ‫كورونا نسأل الله أن يرحمه ويتقبله شهيداً، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل شفيعاً له يوم القيامة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى قسم طب الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك سعود أحد أعلامه الذي كان مثالاً للعلم والخلق، الدكتور محمد الفكي، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة وأن يبدله الله بدار خير من داره، ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا الله وإنا إليه راجعون".

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