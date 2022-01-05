غدًا.. بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للمعلمين والطلاب

تعود الدراسة يوم الأحد 13 جمادى الآخرة

تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، ونصف المليون معلم ومعلمة، على أن تعود الدراسة بعد الإجازة في يوم الأحد 13 شهر جمادى الآخرة.

يأتي ذلك بعد أن شهد العام الدراسي الحالي تطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية، بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، يتخللها إجازات مطولة لكل فصل دراسي، وأيضًا "إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني"، وتعود الدراسة بعده في الـ13 من هذا الشهر جمادى الآخرة. ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 7 شعبان.

وينطلق بعدها الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان، ويمر بإجازتين مطولتين، إضافة لإجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذي الحجة.