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غدًا.. بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للمعلمين والطلاب

تعود الدراسة يوم الأحد 13 جمادى الآخرة

تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، ونصف المليون معلم ومعلمة، على أن تعود الدراسة بعد الإجازة في يوم الأحد 13 شهر جمادى الآخرة.

يأتي ذلك بعد أن شهد العام الدراسي الحالي تطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية، بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، يتخللها إجازات مطولة لكل فصل دراسي، وأيضًا "إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني"، وتعود الدراسة بعده في الـ13 من هذا الشهر جمادى الآخرة. ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 7 شعبان.

وينطلق بعدها الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان، ويمر بإجازتين مطولتين، إضافة لإجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذي الحجة.

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غدًا.. بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للمعلمين والطلاب
سبق

تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، ونصف المليون معلم ومعلمة، على أن تعود الدراسة بعد الإجازة في يوم الأحد 13 شهر جمادى الآخرة.

يأتي ذلك بعد أن شهد العام الدراسي الحالي تطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية، بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، يتخللها إجازات مطولة لكل فصل دراسي، وأيضًا "إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني"، وتعود الدراسة بعده في الـ13 من هذا الشهر جمادى الآخرة. ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 7 شعبان.

وينطلق بعدها الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان، ويمر بإجازتين مطولتين، إضافة لإجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذي الحجة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
09:19 PM

غدًا.. بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للمعلمين والطلاب

تعود الدراسة يوم الأحد 13 جمادى الآخرة

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سعود الدعجاني - الرياض
0
3,947

تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، ونصف المليون معلم ومعلمة، على أن تعود الدراسة بعد الإجازة في يوم الأحد 13 شهر جمادى الآخرة.

يأتي ذلك بعد أن شهد العام الدراسي الحالي تطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية، بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل، يتخللها إجازات مطولة لكل فصل دراسي، وأيضًا "إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني"، وتعود الدراسة بعده في الـ13 من هذا الشهر جمادى الآخرة. ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 7 شعبان.

وينطلق بعدها الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان، ويمر بإجازتين مطولتين، إضافة لإجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذي الحجة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,265
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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