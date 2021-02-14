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مكة المكرّمة.. مصادرة أكثر من 2400 كيلو جرام من الخضراوات والفواكه

في إطار جهود الأمانة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين للإقامة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، بمساندة الإدارة العامة للنظافة، في إطار جهود أمانة العاصمة المقدّسة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1618 كيلو جراماً من الخضراوات والفواكه، وضبط 14 عربة خشبية، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكّد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر، واصلت الفِرق الرقابية في بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وأسفرت الجولات عن مصادرة 638 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكّد من سلامتها.

وفي السياق ذاته، قامت الفِرق الرقابية في بلدية العمرة الفرعية، بحملة رقابية مكثفّة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 150 كيلو جراماً من الخضراوات والفواكه تم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

ودعت أمانة العاصمة المقدّسة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي للظواهر السلبية كافة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرّمة.. مصادرة أكثر من 2400 كيلو جرام من الخضراوات والفواكه
سبق

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، بمساندة الإدارة العامة للنظافة، في إطار جهود أمانة العاصمة المقدّسة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1618 كيلو جراماً من الخضراوات والفواكه، وضبط 14 عربة خشبية، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكّد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر، واصلت الفِرق الرقابية في بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وأسفرت الجولات عن مصادرة 638 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكّد من سلامتها.

وفي السياق ذاته، قامت الفِرق الرقابية في بلدية العمرة الفرعية، بحملة رقابية مكثفّة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 150 كيلو جراماً من الخضراوات والفواكه تم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

ودعت أمانة العاصمة المقدّسة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي للظواهر السلبية كافة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:45 AM

مكة المكرّمة.. مصادرة أكثر من 2400 كيلو جرام من الخضراوات والفواكه

في إطار جهود الأمانة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين للإقامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، بمساندة الإدارة العامة للنظافة، في إطار جهود أمانة العاصمة المقدّسة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1618 كيلو جراماً من الخضراوات والفواكه، وضبط 14 عربة خشبية، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكّد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر، واصلت الفِرق الرقابية في بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وأسفرت الجولات عن مصادرة 638 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكّد من سلامتها.

وفي السياق ذاته، قامت الفِرق الرقابية في بلدية العمرة الفرعية، بحملة رقابية مكثفّة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 150 كيلو جراماً من الخضراوات والفواكه تم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

ودعت أمانة العاصمة المقدّسة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي للظواهر السلبية كافة.

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