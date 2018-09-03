"عسيري": سنعمل على الرقي بالخدمات الصحية في عسير ونجران

بعد صدور قرار تعيينه مديرًا للصحة

أصدر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قراراً بتكليف العميد خالد بن عائض عسيري، مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة عسير، لمدة عام قابلة للتمديد، بالإضافة إلى عمله مديراً لصحة نجران، خلفاً للمدير السابق، الدكتور محمد الهبدان.

وقال العميد خالد عسيري: أتشرف بثقة وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وسأعمل مع زملائي على تحقيق تطلعات ولاة الأمر للرقي بالخدمات الصحية في منطقتي نجران وعسير، بإذن الله.

ويعد العميد "عسيري" من القيادات البارزة في وزارة الصحة، وهو حاصل على العديد من الدرجات العلمية، والمؤهلات المميزة التي دعمها بخبرات طويلة في مجال العمل الصحي والإداري.