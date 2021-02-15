كشف شريط فيديو كيف كانت "سرعة البديهة" و"التوقيت المناسب" عاملَين حاسمَين في سقوط لصّ، أثناء مطاردة الشرطة له في موقف سيارات بولاية جورجيا الأمريكية. وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن شرطة مدينة بيتشتري سيتي بولاية جورجيا، بثّت أمس شريط فيديو لواقعة توقيف لص في موقف السيارات أمام أحد أسواق وول مارت، تدخّل فيه رجل متسوق، لم تعلن الشرطة عن اسمه، كان تدخل الرجل حاسمًا، خاصة لذكائه وسرعة بديهته، وتوقيت تدخله الملائم تمامًا. ويظهر في الفيديو أن اللّصّ كان يجري سريعًا، وكان رجل شرطة يجري خلفه عن بعد، وربما تمكّن اللص من الهرب من المكان، لكن في لحظة ما توقّف أحد المتسوّقين وبيده عربة التسوق، ونظر الرجل نحو اللص الذي كان يجري، ثم فجأة دفع العربة نحو اللص، الذي تعثر وسقط، فلحق به شرطي وآخر بعدها بقليل، وتمكنت الشرطة من الإمساك باللص. وقالت الشرطة في بيان لها مع الفيديو: "رغم أننا نشكر المواطن لسرعة بديهته وتوقيت تدخله الحاسم، لكن نرجو من المواطنين عدم التدخُّل في مثل هذه المواقف، حتى لا يتعرضوا للمخاطر". أما اللص الموقوف ماركوس سميث، 41 عامًا، فقد وُجهت إليه تهمتا السرقة وعرقلة عمل الشرطة.

بالفيديو.. متسوق "سريع البديهة" يوقع لصًّا هاربًا بقبضة الشرطة أيمن حسن سبق 2020-02-15 كشف شريط فيديو كيف كانت "سرعة البديهة" و"التوقيت المناسب" عاملَين حاسمَين في سقوط لصّ، أثناء مطاردة الشرطة له في موقف سيارات بولاية جورجيا الأمريكية.



وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن شرطة مدينة بيتشتري سيتي بولاية جورجيا، بثّت أمس شريط فيديو لواقعة توقيف لص في موقف السيارات أمام أحد أسواق وول مارت، تدخّل فيه رجل متسوق، لم تعلن الشرطة عن اسمه، كان تدخل الرجل حاسمًا، خاصة لذكائه وسرعة بديهته، وتوقيت تدخله الملائم تمامًا.



ويظهر في الفيديو أن اللّصّ كان يجري سريعًا، وكان رجل شرطة يجري خلفه عن بعد، وربما تمكّن اللص من الهرب من المكان، لكن في لحظة ما توقّف أحد المتسوّقين وبيده عربة التسوق، ونظر الرجل نحو اللص الذي كان يجري، ثم فجأة دفع العربة نحو اللص، الذي تعثر وسقط، فلحق به شرطي وآخر بعدها بقليل، وتمكنت الشرطة من الإمساك باللص.



وقالت الشرطة في بيان لها مع الفيديو: "رغم أننا نشكر المواطن لسرعة بديهته وتوقيت تدخله الحاسم، لكن نرجو من المواطنين عدم التدخُّل في مثل هذه المواقف، حتى لا يتعرضوا للمخاطر".



أما اللص الموقوف ماركوس سميث، 41 عامًا، فقد وُجهت إليه تهمتا السرقة وعرقلة عمل الشرطة.



15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 01:52 PM

بالفيديو.. متسوق "سريع البديهة" يوقع لصًّا هاربًا بقبضة الشرطة الشرطة: شكرًا.. ونتمنّى ألّا تتدخّل مرة أخرى





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كشف شريط فيديو كيف كانت "سرعة البديهة" و"التوقيت المناسب" عاملَين حاسمَين في سقوط لصّ، أثناء مطاردة الشرطة له في موقف سيارات بولاية جورجيا الأمريكية.



وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن شرطة مدينة بيتشتري سيتي بولاية جورجيا، بثّت أمس شريط فيديو لواقعة توقيف لص في موقف السيارات أمام أحد أسواق وول مارت، تدخّل فيه رجل متسوق، لم تعلن الشرطة عن اسمه، كان تدخل الرجل حاسمًا، خاصة لذكائه وسرعة بديهته، وتوقيت تدخله الملائم تمامًا.



ويظهر في الفيديو أن اللّصّ كان يجري سريعًا، وكان رجل شرطة يجري خلفه عن بعد، وربما تمكّن اللص من الهرب من المكان، لكن في لحظة ما توقّف أحد المتسوّقين وبيده عربة التسوق، ونظر الرجل نحو اللص الذي كان يجري، ثم فجأة دفع العربة نحو اللص، الذي تعثر وسقط، فلحق به شرطي وآخر بعدها بقليل، وتمكنت الشرطة من الإمساك باللص.



وقالت الشرطة في بيان لها مع الفيديو: "رغم أننا نشكر المواطن لسرعة بديهته وتوقيت تدخله الحاسم، لكن نرجو من المواطنين عدم التدخُّل في مثل هذه المواقف، حتى لا يتعرضوا للمخاطر".



أما اللص الموقوف ماركوس سميث، 41 عامًا، فقد وُجهت إليه تهمتا السرقة وعرقلة عمل الشرطة.

