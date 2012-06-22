النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام: الإعلان الهندي عن وظائف بمشروع قطار الرياض "وهمي وغير صحيح"

أكد استقطاب وتوظيف أكثر من ٢٠٠٠ من الكفاءات الوطنية

‎صرَّح مصدر مسؤول في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض (قطار وحافلات الرياض) إلى صحيفة "سبق" بأن الإعلان الذي يتم تداوله حول توافُر وظائف في مشروع قطار الرياض، الصادر عن وكالة توظيف في الهند، هو إعلان وهمي، وغير صحيح. كما أن هذه الوكالة لا تمثل المشروع، ولا ترتبط مع إدارته بأي شكل من أشكال التعاون.

وكانت إدارة المشروع قد قامت بالتواصل مع الوكالة عند نشر الإعلان عندما ظهر لأول مرة في عام 2014م.

‎وأوضح المصدر المسؤول أن إدارة المشروع حرصت منذ اليوم الأول ﻋﻠﯽ توطين التجربة والخبرة ﻓﻲ قطاع النقل العام؛ إذ قامت بوضع خطة للتدريب ونقل المعرفة، ترتكز على 3 محاور رئيسة، هي: برنامج نقل التقنية والتدريب ضمن عقود التنفيذ، وبرنامج توطين الوظائف والتأهيل ضمن عقود التشغيل والصيانة، وبرنامج التدريب التعاوني مع الجامعات السعودية.

‎كما أكد المصدر المسؤول أن جهود إدارة المشروع في هذا المجال أثمرت توظيف المئات من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين، الذين وصل عددهم حاليًا إلى ما يزيد على 2000 موظف وموظفة من الكفاءات المتخصصة في المجالات الهندسية والمعمارية والفنية والإدارية، ضمن الائتلافات المنفِّذة للمشروع واستشاريي الإدارة والإشراف. وهي ما زالت تتابع عن كثب موضوع التوطين، وتقدِّم الدعم المطلوب في سبيل تحقيق نِسَب أعلى لتوظيف شباب وشابات الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام: الإعلان الهندي عن وظائف بمشروع قطار الرياض "وهمي وغير صحيح"
سبق

‎صرَّح مصدر مسؤول في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض (قطار وحافلات الرياض) إلى صحيفة "سبق" بأن الإعلان الذي يتم تداوله حول توافُر وظائف في مشروع قطار الرياض، الصادر عن وكالة توظيف في الهند، هو إعلان وهمي، وغير صحيح. كما أن هذه الوكالة لا تمثل المشروع، ولا ترتبط مع إدارته بأي شكل من أشكال التعاون.

وكانت إدارة المشروع قد قامت بالتواصل مع الوكالة عند نشر الإعلان عندما ظهر لأول مرة في عام 2014م.

‎وأوضح المصدر المسؤول أن إدارة المشروع حرصت منذ اليوم الأول ﻋﻠﯽ توطين التجربة والخبرة ﻓﻲ قطاع النقل العام؛ إذ قامت بوضع خطة للتدريب ونقل المعرفة، ترتكز على 3 محاور رئيسة، هي: برنامج نقل التقنية والتدريب ضمن عقود التنفيذ، وبرنامج توطين الوظائف والتأهيل ضمن عقود التشغيل والصيانة، وبرنامج التدريب التعاوني مع الجامعات السعودية.

‎كما أكد المصدر المسؤول أن جهود إدارة المشروع في هذا المجال أثمرت توظيف المئات من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين، الذين وصل عددهم حاليًا إلى ما يزيد على 2000 موظف وموظفة من الكفاءات المتخصصة في المجالات الهندسية والمعمارية والفنية والإدارية، ضمن الائتلافات المنفِّذة للمشروع واستشاريي الإدارة والإشراف. وهي ما زالت تتابع عن كثب موضوع التوطين، وتقدِّم الدعم المطلوب في سبيل تحقيق نِسَب أعلى لتوظيف شباب وشابات الوطن.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
08:49 PM
اخر تعديل
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
07:21 AM

مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام: الإعلان الهندي عن وظائف بمشروع قطار الرياض "وهمي وغير صحيح"

أكد استقطاب وتوظيف أكثر من ٢٠٠٠ من الكفاءات الوطنية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
7,691

‎صرَّح مصدر مسؤول في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض (قطار وحافلات الرياض) إلى صحيفة "سبق" بأن الإعلان الذي يتم تداوله حول توافُر وظائف في مشروع قطار الرياض، الصادر عن وكالة توظيف في الهند، هو إعلان وهمي، وغير صحيح. كما أن هذه الوكالة لا تمثل المشروع، ولا ترتبط مع إدارته بأي شكل من أشكال التعاون.

وكانت إدارة المشروع قد قامت بالتواصل مع الوكالة عند نشر الإعلان عندما ظهر لأول مرة في عام 2014م.

‎وأوضح المصدر المسؤول أن إدارة المشروع حرصت منذ اليوم الأول ﻋﻠﯽ توطين التجربة والخبرة ﻓﻲ قطاع النقل العام؛ إذ قامت بوضع خطة للتدريب ونقل المعرفة، ترتكز على 3 محاور رئيسة، هي: برنامج نقل التقنية والتدريب ضمن عقود التنفيذ، وبرنامج توطين الوظائف والتأهيل ضمن عقود التشغيل والصيانة، وبرنامج التدريب التعاوني مع الجامعات السعودية.

‎كما أكد المصدر المسؤول أن جهود إدارة المشروع في هذا المجال أثمرت توظيف المئات من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين، الذين وصل عددهم حاليًا إلى ما يزيد على 2000 موظف وموظفة من الكفاءات المتخصصة في المجالات الهندسية والمعمارية والفنية والإدارية، ضمن الائتلافات المنفِّذة للمشروع واستشاريي الإدارة والإشراف. وهي ما زالت تتابع عن كثب موضوع التوطين، وتقدِّم الدعم المطلوب في سبيل تحقيق نِسَب أعلى لتوظيف شباب وشابات الوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,347
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,938

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة