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"فلكية جدة": اختفاء جديد للبقع الشمسية والنتيجة "كرة بلياردو برتقالية"

"أبوزاهرة": الدورة 25 الجديدة لاتزال تكافح للخروج من حالة الحد الأدنى

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه رصد صباح اليوم الخميس 06 مايو 2020 ولليوم الرابع على التوالي اختفاء البقع الشمسية ما جعل الشمس تبدو مثل كرة بلياردو برتقالية، كما يظهر في الصورة بسماء مدينة جدة، وما يحدث يشير إلى أن الدورة الشمسية 25 الجديدة لاتزال تكافح لخروج الشمس من حالة الحد الأدنى العميقة للغاية للدورة السابقة.

وأضاف أبوزاهرة، تحدث هذه الفترة الهادئة بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي ضمن بداية الدورة الشمسية الجديدة (25) أواخر العام الماضي 2020، وهو أمر طبيعي يحدث للدورات الشمسية الحديثة، حيث تظهر بقع وتنشط ومن ثم تتلاشى .

وتابع، خلال الأشهر الماضية، زاد النشاط على الشمس بشكل مطرد، مما يشير إلى أننا انتقلنا إلى الدورة الشمسية (25)، ومن المتوقع أن تكون دورة ضعيفة إلى حد ما، بنفس قوة الدورة السابقة (24)، مسبوقة بحد أدنى طويل وعميق تليها فترة انتعاش بطئ نحو الحد الأقصى الجديد في 2026 - 2023.

وأكد أبوزاهرة أن مدى سرعة ارتفاع النشاط الشمسي هو مؤشر على مدى القوة التي ستكون عليه الدورة الشمسية، فعلى الرغم من أننا شهدنا زيادة مطردة في نشاط البقع الشمسية هذا العام 2021، إلا أنها بطيئة.

جدير بالذكر أنه على الرغم من اختفاء البقع الشمسية سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، فتلك الأضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": اختفاء جديد للبقع الشمسية والنتيجة "كرة بلياردو برتقالية"
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه رصد صباح اليوم الخميس 06 مايو 2020 ولليوم الرابع على التوالي اختفاء البقع الشمسية ما جعل الشمس تبدو مثل كرة بلياردو برتقالية، كما يظهر في الصورة بسماء مدينة جدة، وما يحدث يشير إلى أن الدورة الشمسية 25 الجديدة لاتزال تكافح لخروج الشمس من حالة الحد الأدنى العميقة للغاية للدورة السابقة.

وأضاف أبوزاهرة، تحدث هذه الفترة الهادئة بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي ضمن بداية الدورة الشمسية الجديدة (25) أواخر العام الماضي 2020، وهو أمر طبيعي يحدث للدورات الشمسية الحديثة، حيث تظهر بقع وتنشط ومن ثم تتلاشى .

وتابع، خلال الأشهر الماضية، زاد النشاط على الشمس بشكل مطرد، مما يشير إلى أننا انتقلنا إلى الدورة الشمسية (25)، ومن المتوقع أن تكون دورة ضعيفة إلى حد ما، بنفس قوة الدورة السابقة (24)، مسبوقة بحد أدنى طويل وعميق تليها فترة انتعاش بطئ نحو الحد الأقصى الجديد في 2026 - 2023.

وأكد أبوزاهرة أن مدى سرعة ارتفاع النشاط الشمسي هو مؤشر على مدى القوة التي ستكون عليه الدورة الشمسية، فعلى الرغم من أننا شهدنا زيادة مطردة في نشاط البقع الشمسية هذا العام 2021، إلا أنها بطيئة.

جدير بالذكر أنه على الرغم من اختفاء البقع الشمسية سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، فتلك الأضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس .

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
02:11 PM

"فلكية جدة": اختفاء جديد للبقع الشمسية والنتيجة "كرة بلياردو برتقالية"

"أبوزاهرة": الدورة 25 الجديدة لاتزال تكافح للخروج من حالة الحد الأدنى

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه رصد صباح اليوم الخميس 06 مايو 2020 ولليوم الرابع على التوالي اختفاء البقع الشمسية ما جعل الشمس تبدو مثل كرة بلياردو برتقالية، كما يظهر في الصورة بسماء مدينة جدة، وما يحدث يشير إلى أن الدورة الشمسية 25 الجديدة لاتزال تكافح لخروج الشمس من حالة الحد الأدنى العميقة للغاية للدورة السابقة.

وأضاف أبوزاهرة، تحدث هذه الفترة الهادئة بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي ضمن بداية الدورة الشمسية الجديدة (25) أواخر العام الماضي 2020، وهو أمر طبيعي يحدث للدورات الشمسية الحديثة، حيث تظهر بقع وتنشط ومن ثم تتلاشى .

وتابع، خلال الأشهر الماضية، زاد النشاط على الشمس بشكل مطرد، مما يشير إلى أننا انتقلنا إلى الدورة الشمسية (25)، ومن المتوقع أن تكون دورة ضعيفة إلى حد ما، بنفس قوة الدورة السابقة (24)، مسبوقة بحد أدنى طويل وعميق تليها فترة انتعاش بطئ نحو الحد الأقصى الجديد في 2026 - 2023.

وأكد أبوزاهرة أن مدى سرعة ارتفاع النشاط الشمسي هو مؤشر على مدى القوة التي ستكون عليه الدورة الشمسية، فعلى الرغم من أننا شهدنا زيادة مطردة في نشاط البقع الشمسية هذا العام 2021، إلا أنها بطيئة.

جدير بالذكر أنه على الرغم من اختفاء البقع الشمسية سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، فتلك الأضواء تتشكل نتيجة لسيل الرياح الشمسية التي تتدفق من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس .

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