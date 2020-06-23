النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية أهل الحديث الباكستانية: إقامة الحج بعدد محدود يعد قراراً صائباً وموافقاً للشريعة

يعكس حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم

رحبت جمعية أهل الحديث المركزية في جمهورية باكستان الإسلامية بقرار المملكة العربية السعودية بشأن إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وعدّته قراراً صائباً موافقاً للشريعة، ويعكس حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

وقال رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ البروفيسور ساجد مير: إن الجمعية تؤيد قرار المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الأمراض والأسقام كالعدوى التي تفتك بالأرواح في زمننا المعاصر، وإن قرار المملكة بخصوص تحديد عدد الحجاج يعد عملاً مناسباً، وتوجد عليه الأدلة والنصوص الشرعية كقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا)، وقوله سبحانه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وكقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يوردن ممرِض على مصح) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (فِرّ من المجذوم كما تفر من الأسد) أخرجه البخاري.

من جانبه قال نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية رئيس حركة الدفاع عن الحرمين الشريفين الشيخ علي محمد أبو تراب: إننا نقدر جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في اتخاذ القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة المسلمين، وتضمن الحفاظ على النفوس البشرية من وباء كورونا المهلك، ونؤيد جميع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وبيّن أنه لأهمية إقامة شعيرة الحج دون أن يلحق ضرر بالأرواح؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك فإننا بجمعية أهل الحديث نؤيد ما قررته الحكومة السعودية بأن يكون الحج هذا العام 1441هـ بعدد محدود جداً ومن داخل المملكة لجميع الجنسيات؛ حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جمعية أهل الحديث الباكستانية: إقامة الحج بعدد محدود يعد قراراً صائباً وموافقاً للشريعة
سبق

رحبت جمعية أهل الحديث المركزية في جمهورية باكستان الإسلامية بقرار المملكة العربية السعودية بشأن إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وعدّته قراراً صائباً موافقاً للشريعة، ويعكس حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

وقال رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ البروفيسور ساجد مير: إن الجمعية تؤيد قرار المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الأمراض والأسقام كالعدوى التي تفتك بالأرواح في زمننا المعاصر، وإن قرار المملكة بخصوص تحديد عدد الحجاج يعد عملاً مناسباً، وتوجد عليه الأدلة والنصوص الشرعية كقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا)، وقوله سبحانه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وكقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يوردن ممرِض على مصح) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (فِرّ من المجذوم كما تفر من الأسد) أخرجه البخاري.

من جانبه قال نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية رئيس حركة الدفاع عن الحرمين الشريفين الشيخ علي محمد أبو تراب: إننا نقدر جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في اتخاذ القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة المسلمين، وتضمن الحفاظ على النفوس البشرية من وباء كورونا المهلك، ونؤيد جميع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وبيّن أنه لأهمية إقامة شعيرة الحج دون أن يلحق ضرر بالأرواح؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك فإننا بجمعية أهل الحديث نؤيد ما قررته الحكومة السعودية بأن يكون الحج هذا العام 1441هـ بعدد محدود جداً ومن داخل المملكة لجميع الجنسيات؛ حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
07:11 PM

جمعية أهل الحديث الباكستانية: إقامة الحج بعدد محدود يعد قراراً صائباً وموافقاً للشريعة

يعكس حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
216

رحبت جمعية أهل الحديث المركزية في جمهورية باكستان الإسلامية بقرار المملكة العربية السعودية بشأن إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وعدّته قراراً صائباً موافقاً للشريعة، ويعكس حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

وقال رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ البروفيسور ساجد مير: إن الجمعية تؤيد قرار المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الأمراض والأسقام كالعدوى التي تفتك بالأرواح في زمننا المعاصر، وإن قرار المملكة بخصوص تحديد عدد الحجاج يعد عملاً مناسباً، وتوجد عليه الأدلة والنصوص الشرعية كقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا)، وقوله سبحانه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وكقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يوردن ممرِض على مصح) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (فِرّ من المجذوم كما تفر من الأسد) أخرجه البخاري.

من جانبه قال نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية رئيس حركة الدفاع عن الحرمين الشريفين الشيخ علي محمد أبو تراب: إننا نقدر جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في اتخاذ القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة المسلمين، وتضمن الحفاظ على النفوس البشرية من وباء كورونا المهلك، ونؤيد جميع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وبيّن أنه لأهمية إقامة شعيرة الحج دون أن يلحق ضرر بالأرواح؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك فإننا بجمعية أهل الحديث نؤيد ما قررته الحكومة السعودية بأن يكون الحج هذا العام 1441هـ بعدد محدود جداً ومن داخل المملكة لجميع الجنسيات؛ حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,334
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,235
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,116
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة