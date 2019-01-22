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مسؤول يمني يطرح حلاً نهائيًّا للحرب في اليمن.. تعرَّف عليه

سيُمكِّن من القضاء على المشروع الإيراني الإرهابي

طرح أحمد المسيبلي، مستشار وزير الإعلام اليمني، حلاً نهائيًّا للحرب في اليمن عبر حسابه في "تويتر"، مشيرًا إلى أنه يتمثل في حسم المعركة على الأرض لتحرير صنعاء، والقضاء على المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن.

وفي تغريدة له على "تويتر" تساءل "المسيبلي" مندهشًا: "هل تصنيف ميليشيات الحوثي الإيرانية جماعة إرهابية سيوقف هجماتها الإرهابية في اليمن والمنطقة؟!"، في إشارة إلى التصريح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعادة النظر في وضع ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب مجددًا.

وأوضح مستشار وزير الإعلام اليمني بقوله: "حزب الله مصنَّف جماعة إرهابية، وما زال يمارس الإرهاب في أكثر من مكان". ولفت إلى أن الحل يتمثل في حسم المعركة على الأرض لتحرير صنعاء، والقضاء على المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن، بحسب قوله.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤول يمني يطرح حلاً نهائيًّا للحرب في اليمن.. تعرَّف عليه
سبق

طرح أحمد المسيبلي، مستشار وزير الإعلام اليمني، حلاً نهائيًّا للحرب في اليمن عبر حسابه في "تويتر"، مشيرًا إلى أنه يتمثل في حسم المعركة على الأرض لتحرير صنعاء، والقضاء على المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن.

وفي تغريدة له على "تويتر" تساءل "المسيبلي" مندهشًا: "هل تصنيف ميليشيات الحوثي الإيرانية جماعة إرهابية سيوقف هجماتها الإرهابية في اليمن والمنطقة؟!"، في إشارة إلى التصريح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعادة النظر في وضع ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب مجددًا.

وأوضح مستشار وزير الإعلام اليمني بقوله: "حزب الله مصنَّف جماعة إرهابية، وما زال يمارس الإرهاب في أكثر من مكان". ولفت إلى أن الحل يتمثل في حسم المعركة على الأرض لتحرير صنعاء، والقضاء على المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن، بحسب قوله.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
01:20 AM

مسؤول يمني يطرح حلاً نهائيًّا للحرب في اليمن.. تعرَّف عليه

سيُمكِّن من القضاء على المشروع الإيراني الإرهابي

A A A
ياسر نجدي - الرياض
7
24,002

طرح أحمد المسيبلي، مستشار وزير الإعلام اليمني، حلاً نهائيًّا للحرب في اليمن عبر حسابه في "تويتر"، مشيرًا إلى أنه يتمثل في حسم المعركة على الأرض لتحرير صنعاء، والقضاء على المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن.

وفي تغريدة له على "تويتر" تساءل "المسيبلي" مندهشًا: "هل تصنيف ميليشيات الحوثي الإيرانية جماعة إرهابية سيوقف هجماتها الإرهابية في اليمن والمنطقة؟!"، في إشارة إلى التصريح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعادة النظر في وضع ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب مجددًا.

وأوضح مستشار وزير الإعلام اليمني بقوله: "حزب الله مصنَّف جماعة إرهابية، وما زال يمارس الإرهاب في أكثر من مكان". ولفت إلى أن الحل يتمثل في حسم المعركة على الأرض لتحرير صنعاء، والقضاء على المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن، بحسب قوله.

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