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"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري

بيان أثره على الاقتصاد الوطني والتحذير من المخالفات التي قد تعرض التاجر للعقوبات

بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة ماشي بن محمد العُمري رئيس لجنة التستر التجاري بالغرفة وأعضاء اللجنة أقيم الاجتماع الدوري للجنة التستر التجاري، وناقش الاجتماع ضرورة مواصلة وتكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري وأثره على الاقتصاد الوطني، والتحذير كذلك من الوقوع في المخالفات التي قد تعرض التاجر لأقصى العقوبات وأهمية تجنبها من خلال الاستفادة من المهلة التصحيحية المتبقية.

وقال ماشي العُمري رئيس لجنة التستر التجاري بالغرفة : نحرص من خلال هذه الاجتماعات والحملات الإعلامية إلى أهمية رفع الوعي بضرورة الاستفادة من الفترة التصحيحية ومن المميزات كذلك التي سيحظى بها المصحح وكذلك من أجل إيجاد بيئة تجارية خالية من التستر تسهم بإذن الله في الدفع بعجلة التنمية بالشكل الصحيح ؛ مشيراً إلى أن هذه الحملة ستستمر إلى نهاية الفترة التصحيحة المحددة من قبل الجهات ذات العلاقة

وتم بعد الاجتماع بث أكثر من ١٠ آلاف رسالة نصية توعوية وإرشادية وتحذيرية لكافة المشتركين بالغرفة كما تم تصميم عدد من المنشورات التوعوية والمقاطع المرئية والتي ستبث تباعاً خلال الأيام القادمة عبر منصات الغرفة

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"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري
سبق

بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة ماشي بن محمد العُمري رئيس لجنة التستر التجاري بالغرفة وأعضاء اللجنة أقيم الاجتماع الدوري للجنة التستر التجاري، وناقش الاجتماع ضرورة مواصلة وتكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري وأثره على الاقتصاد الوطني، والتحذير كذلك من الوقوع في المخالفات التي قد تعرض التاجر لأقصى العقوبات وأهمية تجنبها من خلال الاستفادة من المهلة التصحيحية المتبقية.

وقال ماشي العُمري رئيس لجنة التستر التجاري بالغرفة : نحرص من خلال هذه الاجتماعات والحملات الإعلامية إلى أهمية رفع الوعي بضرورة الاستفادة من الفترة التصحيحية ومن المميزات كذلك التي سيحظى بها المصحح وكذلك من أجل إيجاد بيئة تجارية خالية من التستر تسهم بإذن الله في الدفع بعجلة التنمية بالشكل الصحيح ؛ مشيراً إلى أن هذه الحملة ستستمر إلى نهاية الفترة التصحيحة المحددة من قبل الجهات ذات العلاقة

وتم بعد الاجتماع بث أكثر من ١٠ آلاف رسالة نصية توعوية وإرشادية وتحذيرية لكافة المشتركين بالغرفة كما تم تصميم عدد من المنشورات التوعوية والمقاطع المرئية والتي ستبث تباعاً خلال الأيام القادمة عبر منصات الغرفة

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:20 PM

"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري

بيان أثره على الاقتصاد الوطني والتحذير من المخالفات التي قد تعرض التاجر للعقوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة ماشي بن محمد العُمري رئيس لجنة التستر التجاري بالغرفة وأعضاء اللجنة أقيم الاجتماع الدوري للجنة التستر التجاري، وناقش الاجتماع ضرورة مواصلة وتكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري وأثره على الاقتصاد الوطني، والتحذير كذلك من الوقوع في المخالفات التي قد تعرض التاجر لأقصى العقوبات وأهمية تجنبها من خلال الاستفادة من المهلة التصحيحية المتبقية.

وقال ماشي العُمري رئيس لجنة التستر التجاري بالغرفة : نحرص من خلال هذه الاجتماعات والحملات الإعلامية إلى أهمية رفع الوعي بضرورة الاستفادة من الفترة التصحيحية ومن المميزات كذلك التي سيحظى بها المصحح وكذلك من أجل إيجاد بيئة تجارية خالية من التستر تسهم بإذن الله في الدفع بعجلة التنمية بالشكل الصحيح ؛ مشيراً إلى أن هذه الحملة ستستمر إلى نهاية الفترة التصحيحة المحددة من قبل الجهات ذات العلاقة

وتم بعد الاجتماع بث أكثر من ١٠ آلاف رسالة نصية توعوية وإرشادية وتحذيرية لكافة المشتركين بالغرفة كما تم تصميم عدد من المنشورات التوعوية والمقاطع المرئية والتي ستبث تباعاً خلال الأيام القادمة عبر منصات الغرفة

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