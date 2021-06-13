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"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

وفيات "كورونا" في المملكة تقترب من حاجز الألف حالة

بنسبة بلغت 1.12%.. بعد مرور 3 أشهر على أول إصابة

اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة من الرقم "ألف" بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم، 932 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.12%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفيات "كورونا" في المملكة تقترب من حاجز الألف حالة
سبق

اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة من الرقم "ألف" بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم، 932 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.12%.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
04:27 PM

وفيات "كورونا" في المملكة تقترب من حاجز الألف حالة

بنسبة بلغت 1.12%.. بعد مرور 3 أشهر على أول إصابة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,307

اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة من الرقم "ألف" بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم، 932 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.12%.

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