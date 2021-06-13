وفيات "كورونا" في المملكة تقترب من حاجز الألف حالة

بنسبة بلغت 1.12%.. بعد مرور 3 أشهر على أول إصابة

اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة من الرقم "ألف" بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم، 932 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.12%.