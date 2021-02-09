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تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول مقار هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرّمة

وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.. العمري: لا تهاون

اشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول إلى مقار الهيئات والمراكز التابعة له، وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وشدّد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد بن سعود العمري، على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في ذلك، ونشر الوعي بين المجتمع عن طريق تكثيف الدوريات الميدانية واللوحات الإرشادية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

تطبيق توكلنا

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تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول مقار هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرّمة
سبق

اشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول إلى مقار الهيئات والمراكز التابعة له، وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وشدّد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد بن سعود العمري، على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في ذلك، ونشر الوعي بين المجتمع عن طريق تكثيف الدوريات الميدانية واللوحات الإرشادية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:44 AM

تطبيق "توكلنا" شرطٌ لدخول مقار هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرّمة

وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.. العمري: لا تهاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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اشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، تفعيل تطبيق "توكلنا" للدخول إلى مقار الهيئات والمراكز التابعة له، وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وشدّد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد بن سعود العمري، على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في ذلك، ونشر الوعي بين المجتمع عن طريق تكثيف الدوريات الميدانية واللوحات الإرشادية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

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