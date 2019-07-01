فرضية لحدوث حريق في ماكينة الحفر بـ"مشروع نفق التحلية" بجبل الكُر.. غدًا

تعتزم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف غدًا الثلاثاء خطة فرضية لحدوث حريق في مكينة الحفر الخاصة بمشروع نفق التحلية الجديد، في جبل الكر، الذي يتوسط الطائف ومكة المكرمة.

وتهدف الخطة إلى قياس سرعة الاستجابة لفرق الدفاع المدني والجهات المساندة، والتأكد

من جاهزية منسوبي شركة مالا للتجارة والمقاولات في التعامل مع حالات

الطوارئ، ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني.