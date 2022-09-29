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"قمم وشيم".. ولي العهد يختارها عنوانًا لاستراتيجية منطقة عسير

إيمانًا بقوتها التي ترتكز على طبيعتها الفريدة وأصالة أهلها وموروثهم

"قمم وشيم" عنوان أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على استراتيجية منطقة عسير، إيمانًا من سموه بأن عسير ترتكز قوتها على طبيعتها الفريدة المتمثلة في قممها الشاهقة، وأصالة أهلها وموروثهم الثقافي والاجتماعي الثري.

"القمة" مفردة ذات أبعاد دلالية، فهي ذروة المكان وأعلى ما فيه، والارتفاع دائمًا هو كناية للوصول المستحق غير المكرر والمعتاد، وربط مفردة القمة باستراتيجية المنطقة فضلاً عن كونه إشارة إلى طبيعتها وقممها الشاهقة فيه دلالة واضحة على رغبة القيادة في إيصالها إلى ناصية المستقبل الواعد، في تنمية شاملة واستثمار لمكامنها الطبيعية التي ستأخذ منطقة عسير نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في وطن طموح.

أما مفردة الشيمة فمحورها الرئيس هو الإنسان وأخلاقه وأصالته ومكنونه الثقافي ومكتسباته المعرفية التي يرتكز عليها وينطلق من خلال مدارها الواسع، وإقران هذه المفردة بعنوان الإستراتيجية هو إيمان من القيادة بما يملكه الإنسان في منطقة عسير من تنوع ثقافي وعمق تاريخي وأصالة تفلسفها تلك الشيم التي يؤمن بها ويستلهم ذاته من خلالها ليحقق تطلعاته وأمانيه في مستقبل يوصله حد القمم العالية وعبر الشيم الأصيلة .

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"قمم وشيم".. ولي العهد يختارها عنوانًا لاستراتيجية منطقة عسير
سبق

"قمم وشيم" عنوان أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على استراتيجية منطقة عسير، إيمانًا من سموه بأن عسير ترتكز قوتها على طبيعتها الفريدة المتمثلة في قممها الشاهقة، وأصالة أهلها وموروثهم الثقافي والاجتماعي الثري.

"القمة" مفردة ذات أبعاد دلالية، فهي ذروة المكان وأعلى ما فيه، والارتفاع دائمًا هو كناية للوصول المستحق غير المكرر والمعتاد، وربط مفردة القمة باستراتيجية المنطقة فضلاً عن كونه إشارة إلى طبيعتها وقممها الشاهقة فيه دلالة واضحة على رغبة القيادة في إيصالها إلى ناصية المستقبل الواعد، في تنمية شاملة واستثمار لمكامنها الطبيعية التي ستأخذ منطقة عسير نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في وطن طموح.

أما مفردة الشيمة فمحورها الرئيس هو الإنسان وأخلاقه وأصالته ومكنونه الثقافي ومكتسباته المعرفية التي يرتكز عليها وينطلق من خلال مدارها الواسع، وإقران هذه المفردة بعنوان الإستراتيجية هو إيمان من القيادة بما يملكه الإنسان في منطقة عسير من تنوع ثقافي وعمق تاريخي وأصالة تفلسفها تلك الشيم التي يؤمن بها ويستلهم ذاته من خلالها ليحقق تطلعاته وأمانيه في مستقبل يوصله حد القمم العالية وعبر الشيم الأصيلة .

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
10:53 PM

"قمم وشيم".. ولي العهد يختارها عنوانًا لاستراتيجية منطقة عسير

إيمانًا بقوتها التي ترتكز على طبيعتها الفريدة وأصالة أهلها وموروثهم

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رائد القرفي - أبها
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"قمم وشيم" عنوان أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على استراتيجية منطقة عسير، إيمانًا من سموه بأن عسير ترتكز قوتها على طبيعتها الفريدة المتمثلة في قممها الشاهقة، وأصالة أهلها وموروثهم الثقافي والاجتماعي الثري.

"القمة" مفردة ذات أبعاد دلالية، فهي ذروة المكان وأعلى ما فيه، والارتفاع دائمًا هو كناية للوصول المستحق غير المكرر والمعتاد، وربط مفردة القمة باستراتيجية المنطقة فضلاً عن كونه إشارة إلى طبيعتها وقممها الشاهقة فيه دلالة واضحة على رغبة القيادة في إيصالها إلى ناصية المستقبل الواعد، في تنمية شاملة واستثمار لمكامنها الطبيعية التي ستأخذ منطقة عسير نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في وطن طموح.

أما مفردة الشيمة فمحورها الرئيس هو الإنسان وأخلاقه وأصالته ومكنونه الثقافي ومكتسباته المعرفية التي يرتكز عليها وينطلق من خلال مدارها الواسع، وإقران هذه المفردة بعنوان الإستراتيجية هو إيمان من القيادة بما يملكه الإنسان في منطقة عسير من تنوع ثقافي وعمق تاريخي وأصالة تفلسفها تلك الشيم التي يؤمن بها ويستلهم ذاته من خلالها ليحقق تطلعاته وأمانيه في مستقبل يوصله حد القمم العالية وعبر الشيم الأصيلة .

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