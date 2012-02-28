المكتب التنفيذي بمطار جدة ينظّم معرضاً في "الجنادرية"

نفذته إدارة العلاقات العامة بالحرس الوطني بالقطاع الغربي

نظمت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الحرس الوطني بالقطاع الغربي معرضًا في "الجنادرية"، يحكي تاريخ المملكة العريق من خلال المكتب التنفيذي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ويدلل المعرض على الدور المهم في الحفاظ على المخزون التراثي والثقافي الذي تبرزه مختلف مناطق المملكة في المهرجان.

ونفذ المكتب عدداً من الفعاليات للزوار وقام بتوزيع المطويات والمطبوعات، وأعرب المسافرون عن سعادتهم بما شاهدوه.